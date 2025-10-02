Andělské zvonění – drobnost, která přináší kouzlo Vánoc do českých domácností
Sváteční atmosféru nedělají velké dary ani okázalá výzdoba, ale naopak malé drobnosti co se navždy vepisují do srdcí dětí i dospěláků. Jen si vzpomeňte, jaké byly svátky u vašich babiček a dědečků? Určitě si pamatujete na to, jak vonělo babiččino cukroví, jak děda lovil kapra ve vaně a jak se odněkud ozývalo jemné cinkání od andělského zvonění.
Zkuste si i vy letos udělat Vánoce tak, abyste si opravdu užili jejich kouzlo. Právě malý zvonící stromek může být tím detailem, který udělá z obyčejné atmosféry tu pohádkovou, kterou jste milovali jako děti.
Zvonící vánoční stromeček – česká tradice z Rožmitálu pod Třemšínem
Možná máte andělské zvonění doma, schované ještě po prarodičích. Nebojte se ho vytáhnout a udělat z něj součást předvánoční výzdoby. Kovový zvonící stromek se zavěšenými korálky se rozezní vždy, když na něm zapálíte svíčky, které díky horkému vzduchu stoupajícímu od plamene roztočí mechanismus stromku. Jemné cinkání společně s teplým světlem svíček pak vytvoří dokonalou sváteční atmosféru.
Původní retro andělské zvonění se dnes najde spíš v domácnostech babiček a dědečků, ale i vy můžete mít tradiční, ryze český zvonící stromeček. V Rožmitále pod Třemšínem se tato tradiční ozdůbka ručně lisuje a doplňuje se o jabloneckou bižuterii (řetízky a korálky).
Takovéto originální andělské zvonění ve zlatém nebo stříbrném provedení pak najdete v nabídce Domácích potřeb Franta, a to jak na e-shopu, tak v kamenné prodejně v Příbrami. V balení se nachází zvonící vánoční stromeček i svíčky, díky kterým tato úžasná vánoční dekorace ožije. Koupit tu ale můžete i náhradní svíčky do andělského zvonění v různých provedeních – klasické červené nebo decentní bílé. Zvonící stromeček ale můžete nechat rozeznít i na topení ze kterého stoupá teplý vzduch.
Vykouzlete svátky plné pohody
Možná si říkáte, že se svátky klidu a míru stávají komerční záležitostí, ale je jen na vás, jaké si je uděláte. Nechte letos spěch a nervozitu venku za dveřmi a užijte si předvánoční čas tak, jako když jste byli malí. Těšit se z maličkostí můžete přeci i v dospělosti a retro andělské zvonění vám může pomoci vrátit se v čase, zpomalit a užít si čas se svými nejbližšími. Nechte roztočit cinkající stromeček, odložte mobil a ukažte svým dětem, že Vánoce nejsou jen dárky, ale hlavně atmosféra kolem – světýlka na stromečku, vůně vánočky, pohoda u sledování pohádek, návštěvy babiček a dědečků, láska a společně strávený čas.