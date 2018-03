Velikonoční beránek a Velikonoce k sobě rozhodně patří. Existuje řada receptů, jak si takového beránka upéct a jeden jsme pro vás připravili i my.

Beránek se peče o pašijovém týdnu v neděli na Boží hod. Nejspíš ho znáte v nejrůznějších chuťových variantách, připravit si ho můžete ze šlehačkového, tvarohového, třeného těsta. Loni jsme vám nabídli bezlepkovou variantu. Letos můžete zkusit Velikonočního beránka s jablky.

Příprava hrnkového velikonočního beránka je snadná a jablka mu dodají šťavnatost.

Důležitá je také volba formy, každému vyhovuje jiná. Někdo si zvolí tradiční a prověřenou keramiku, jiný sáhne po silikonu, který je snazší na vyklápění.

Příprava Velikonočního beránka s jablky

Příprava 90 min, velká forma na beránka



Ingredience:

1 hrnek krupicového cukru

1 hrnek polohrubé mouky

1 hrnek hladké mouky

2 lžičky kypřicího prášku do pečiva

3/4 hrnku rozpuštěného másla

2 lžičky strouhané citronové kůry

4 vejce

1 hrnek mléka

2 nastrouhaná jablka

2 lžičky skořice

půl hrnku plátkových mandlí

tuk na vymazání formy + hrubá mouka

Ingredience na zdobení:

1 bílek

15–20 dkg moučkového cukru

1 kávová lžička citronové šťávy

2 hřebíčky

Postup:

Nejprve smíchejte všechnu mouku s práškem do pečiva a s cukrem. Ke směsi přidejte máslo, nastrouhané jablko, skořici, citronovou kůru, mléko, mandle a vejce. Zpracujte do hladkého těsta a nalijte do dobře vysypané formy na beránka (zhruba 5 mm pod okraj). Případně přiklopte druhou částí keramické formy. Pečte na 180 °C asi 45–60 minut. O tom, jestli je beránek hotový, se přesvědčíte pomocí špejle. Pokud nebude olepená těstem, můžete formu nechat venku na prkénku, aby mohla vychladnout. Pak beránka vyklopte, můžete mu na krk uvázat mašli a na oči dát hrozinky.

Zdroj a fotografie: akademiekvality.cz