V podzimních říjnových receptech nesmí chyběj hrušky, jablka, houby, zelí, červená řepa a ideálně vše z lokálních zdrojů. Právě recepty z těchto surovin jsme si pro vás připravili.

Hruškový koláč

Hrušky jsou možná oproti jablkům trochu opomíjenější a při výběru vhodného druhu mohou být skvělé i syrové k zahryznutí. Ty tužší varianty se zase dají využít na pečení, podobně jako je tomu u tohoto koláče.

8 porcí, 60 minut, náročnost: **

Ingredience na těsto:

160 g hladké mouky

60 g cukru krupice

1 žloutek

60 g másla + na vymazání formy

špetka soli

voda dle potřeby

Ingredience na náplň:

100 g plnotučného tvarohu

200 g žervé

1 vejce

1 lžička vanilkového extraktu

5 velkých hrušek

50 g vlašských ořechů

2 lžíce tekutého medu

TIP! Koláči dodal chuť Hlavnický tvaroh z farmy (Zemědělské a obchodní družstvo Hlavnice), který v letošním roce zvítězil v soutěži Regionální potravina v kategorii Sýry (včetně tvarohu) v Moravskoslezském kraji.

Postup:

1. V misce smíchejte prosetou mouku, cukr, sůl, máslo, žloutek a cca 3 lžíce studené vody. Z ingrediencí vypracujte hladké těsto, které následně nechejte zhruba 30 minut odpočívat v lednici.

2. Nízkou koláčovou formu vymažte máslem a vložte do něj rozválené těsto. Ořízněte přečnívající okraje. Propíchejte vidličkou a dejte na 10 minut do trouby rozehřáté na 190 stupňů.

3. V misce smíchejte tvaroh, žervé, vejce, a extrakt. Směs rovnoměrně naneste na koláčové těsto, přidejte rozpůlené, oloupané a očištěné hrušky. Zasypte ořechy a zakapejte medem.

4. Pečte v troubě cca 45 minut, dokud nebude povrch zlatavý.

Krkonošské kyselo

Krkonošské kyselo je jedním z oblíbených krajových jídel. Kromě této polévky nabízejí naše nejvyšší hory i další typická jídle – třeba krkonošské sejkory, krkonošského houbového kubu (řečený houbanec nebo hubník), muzika je zase kompot ze sušeného ovoce.

6 porcí, příprava: 60 minut, náročnost: **

TIP! Kam pro tuzemské brambory? Označení Klasa si vysloužily Brambory z Vysočiny (EURO AGRAS, s.r.o.) a Brambory konzumní rané (Blanická s.r.o.).

Ingredience:

200 g chlebového kvásku

600 ml vody

hrst sušených hub

500 g brambor

50 g másla

1 cibule

4 vejce

pažitka

kmín

sůl, pepř

Postup:

1. Chlebový kvásek namočte do studené vody, promíchejte a nechte alespoň hodinu odstát.

2. Uvařte brambory, nechte je vystydnout a poté je nakrájejte na kousky.

3. Ke kvásku přidejte sůl, kmín a houby a vše vařte, dokud nevznikne hustá a lesklá směs. Do směsi poté přidejte vodu.

4. Nakrájejte cibulku, osmažte ji dozlatova a přidejte vejce. Vejce připravte míchaná, lehce syrová.

5. Poté vejce vmíchejte do směsi s houbami.

6. Přidejte brambory, na talíři polévku posypte čerstvou pažitkou a nezapomeňte ji opepřit.

Těstoviny s houbovou omáčkou

Recepty s těstovinami bývají rychlé a nenáročné. V našem receptu jsou zkombinované se zakysanou smetanou, pažitkou a majoránkou.

6 porcí, příprava: 30 minut, náročnost: **

TIP! Pokud rádi vaříte z poctivých lokálních surovin, zkuste smetanu ze Zemědělského družstva Senice na Hané. Tato lahůdka s nadstandardním obsahem tuku 33 % vznikla prokysáním Farmářské smetany na šlehání a smetanové kultury a v roce 2017 získala ocenění Regionální potravina v Olomouckém kraji.

Ingredience:

500 g těstovin – např. širokých nudlí

3 hrsti čerstvých hub

2 lžíce zakysané smetany

1 velký stroužek česneku

čerstvá majoránka

čerstvá pažitka

slunečnicový olej

sůl, čerstvě mletý pepř

Postup:

1. Těstoviny uvařte podle návodu na balení.

2. V pánvi na rozehřátém oleji orestujte směs hub s prolisovaným stroužkem česneku. Osolte a opepřete dle chuti.

3. Poté, co se ze směsi odpaří většina vody, přidejte zakysanou smetanu.

4. Těstoviny vmíchejte do omáčky a podávejte zasypané čerstvými bylinkami.

Pečené zelí s klobáskou a jablkem

Kysané zelí je velmi zdravou záležitostí se spoustou vitamínů, ideálně si ho vyrobte doma sami. Spolu s jablkem vytváří výbornou kombinaci.

5 porcí, příprava: 45 minut, náročnost: *

Ingredience:

500 g sterilovaného bílého zelí

2 zelená jablka

100 ml jablečného moštu

3 oblíbené klobásy (jedna pálivá, dvě nepálivé)

1 lžička třtinového cukru

1/2 lžičky mletého kmínu

slunečnicový olej

sůl

čerstvě mletý pepř

TIP! V receptu jsme použili Bohemia mošt – jablečný (Bohemia Apple, družstvo). Doporučit můžeme i Moštík – 100% jablko od Eduarda Kozáka, Jablko čiré (Moštárna Louny ln s.r.o.) nebo Nebílovský mošt (LUKRENA a.s.). Všechny mají označení Klasa.

Postup:

1. Klobásy nakrájejte na tenká kolečka a nechte krátce orestovat na oleji.

2. Připravte si směs zelí, nastrouhaných a oloupaných jablek, cukru, kmínu a moštu. Směs osolte a opepřete dle chuti.

3. Do připravené směsi dejte klobásy a vše přemístěte do pekáče. V něm směs nechejte péct cca 40 minut na 180 stupňů.

4. Podávejte s oblíbeným čerstvým chlebem.

Ovesné vločky naslano

Ovesné vločky nutně nemusí být nasladko. Tento skvělý zdroj vlákniny si můžete připravit i naslano: s brynzou a oblíbenou klobáskou.

5 porcí, příprava: 25 minut, náročnost: *

TIP! V soutěži Regionální potravina letos zazářila pikantní klobása se sýrem (Karlovarské uzeniny s.r.o., vítěz v kategorii Masné výrobky tepelně opracované v Karlovarském kraji), jehněčí klobása (Chovaneček s.r.o. – PRŠUTÉRIE, vítěz v kategorii Masné výrobky trvanlivé v Ústeckém kraji) nebo klobása s medvědím česnekem (PROMINENT CZ s.r.o., vítěz v kategorii Masné výrobky tepelně opracované v Libereckém kraji).

Ingredience:

300 g ovesných vloček

2 oblíbené klobásy

250 g brynzy

100 ml mléka

1 stroužek česneku

1 bobkový list

sůl, čerstvě mletý pepř

Postup:

1. Vločky uvařte doměkka v osolené vodě se stroužkem česneku a bobkovým listem. Po uvaření vyjměte česnek i bobkový list.

2. V rendlíku přiveďte mléko a brynzu k varu. Směsi promíchejte.

3. Na pánvičce orestujte na kostičky nakrájené klobásy.

4. Vločky s brynzou servírujte posypané opečenou klobáskou a čerstvě mletým pepřem.

Salát s červenou řepou, modrým sýrem a jablky

Saláty nepatří jen k létu. I na podzim můžete vykouzlit zajímavé varianty. Salát s baby špenátem jsme ozdobili jablíčky, červenou řepou, nivou a vlašskými ořechy.

4 porce, příprava: 20 minut, náročnost: *

TIP! Se sýrem s ušlechtilou plísní NIVA extra z Mlékárny Otinoves s.r.o. nebo s Jihočeskou Nivou od Madety chybu neuděláte. Obě mají značku Klasa.

Ingredience:

2 hrsti listů baby špenátu

2 hrsti listů řepy

2 ks předvařené řepy

2 zelená jablka

200 g nivy

1 hrst vlašských ořechů

50 ml vody

100 ml olivového oleje

2 lžičky dijonské hořčice

1 lžíce bílého vinného octa

šťáva z 1/2 citronu

sůl, čerstvě mletý pepř

Postup:

1. Proprané salátové listy smíchejte s nakrájenými jablky a řepou.

2. Na dresink promíchejte vodu, olej, hořčici, ocet a citronovou šťávu. Vše osolte a opepřete.

3. Salátovou směs přelijte dresinkem a zasypte rozdrobeným sýrem a ořechy.

