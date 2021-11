Tak nějak jsme si zvykli brát brambory jako celoroční potravinu, ale její čas je právě teď, na podzim. Pokud se správně skladují vydrží relativně dlouho. Máme pro vás tři recepty na výživné bramborové polévky, které si budete moci vychutnat třeba i jako hlavní jídlo.

Brambory byly původně jídlem pro chudé, dnes je považujeme za jednu z nečastějších surovin. Brambory nemusí sloužit jen jako příloha, možnosti jsou mnohem širší. Vybrali jsme pro vás tři tradiční polévky, které jsou plné lahodných ingrediencí. A nezapomeňte, že pokud je to alespoň trochu možné, vyplatí se konzumovat potraviny z lokálních zdrojů. O bramborách ani nemluvě.

Jihočeská kulajda

Kulajdu můžete díky její vydatnosti bez problému podávat i jako hlavní chod. Pokud navíc holdujete voňavému kopru, tento recept je pro vás to pravé!

2 hrsti sušených lesních hub, špetka kmínu, 4 brambory, 100 ml smetany ke šlehání, 2 polévkové lžíce pšeničné mouky, zakysaná smetana, nasekaný kopr, 1 vejce, ocet na dochucení

Postup:

Houby nakrájíme na větší kousky, zalijeme zhruba litrem vody, osolíme a necháme povařit do změknutí. Přisypeme kmín a oloupané, nakrájené brambory. Vaříme asi čtvrt hodiny, dokud brambory nezměknou. Ve smetaně ke šlehání rozmícháme mouku, vlijeme do polévky a opět povaříme. Přidáme zakysanou smetanu a nasekaný kopr. Nakonec rozklepneme vejce, zlehka ho upustíme do polévky a zamícháme. Dochutíme solí, případně octem.

Staročeská zelňačka

Vsaďte na neodolatelné trio! Brambory, zelí a klobása, to je kombinace, která zasytí a skvěle chutná.

Suroviny:

500 g kysaného zelí, 6 brambor, 1 kvalitní klobása, 1 cibule, lžíce sladké papriky, sůl, máslo, pečivo

Postup:

Do osolené vody přidáme kmín, vložíme oloupané, nakrájené brambory a dáme povařit na skus. Na mírném ohni dáme vařit i zelí s trochou vody, nálev ze zelí necháme stranou. Ve větším hrnci dozlatova orestujeme na másle nakrájenou cibuli. Přidáme pokrájenou klobásu a opečeme, poté posypeme sladkou paprikou. Brambory a zelí scedíme a vsypeme do hrnce. Přidáme nálev ze zelí, podlijeme ¾ litrem vody, vaříme pod pokličkou zhruba 10 minut. Poté můžeme servírovat spolu s pečivem.

Poctivá bramboračka

Která polévka je s bramborami spjatá více, než česká bramboračka? Tradiční pokrm našich babiček na podzim potěší nejednoho labužníka.

Suroviny:

3 hrsti sušených hub, 50 g másla, 50 g hladké mouky, 4 brambory, 1 mrkev, polovina bulvy celeru, 2 cibule, 1 kořenová petržel, 1 vejce, 4 stroužky česneku, sůl, pepř, sušená majoránka

Postup:

Houby zalijte asi půllitrem vody a povařte, dokud nezměknou. Ve větším hrnci rozpusťte máslo a na něm dozlatova opražte mouku. Jíšku zalijte přibližně litrem a půl vody (nebo vývaru) a zamíchejte. Dále přidejte oloupané a pokrájené brambory, zeleninu nakrájenou na kostičky, přilijte houby i s vývarem, okořeňte a přiveďte k varu. Vařte do změknutí přibližně čtvrt hodiny. Nakonec dochuťte česnekem se solí.