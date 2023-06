Kdo by nemiloval plněné knedlíky s ovocem. Nyní je sezóna rebarbory, tak proč ji nevyzkoušet. Přichystejte si bramborové knedlíčky s rebarborou a jahodami.

Foto: Akademie kvality

Co je potřeba vědět o rebarboře

Rebarbora neboli reveň patří do čeledi rdesnovitých a z rostliny se jí řapík. Je třeba dát ale pozor, kdy se rostlina dá jíst. Můžete si ji připravit od poloviny května do poloviny června, protože pak, když rostlina přechází do květu, v řapících výrazně narůstá obsah kyseliny šťavelové.

Jak poznat kvalitní rebarboru

Kvalitní rebarboru poznáte podle toho, že je rostlina pevná a lesklá. Má zelenou barvu, která může přecházet do červené, což odkazuje na to, že rostlinka bude sladší a měkčí. Pozor byste si ale měli dávat na tmavě hnědé a měkké stonky. Ty totiž nejspíše budou znamenat přezrálost rebarbory.

Jak připravit rebarboru

Než se ovšem pustíte do pečení, je třeba rostlinu připravit. Zelené až červené řapíky před kuchyňskou úpravou zbavte listů, omyjte je. Povadlé konce odkrojte. Jestliže jsou konce vláknité, oloupejte je škrabkou na brambory. Čerstvě sklizené řapíky mívají tenkou slupku. Ty se loupat nemusejí.

Pro rebarboru je typická lehce kyselá chuť, což skvěle ladí se sladkými jahodami.

Co je dobré vědět před přípravou knedlíků

Řapíky je dobré oloupat, a pak nakrájet na menší kousky. Brambory je lepší zvolit ve varném typu C, který má větší obsah škrobu a méně vody. Lépe drží pohromadě při vaření. A kam se vydat pro jahody? Mnoho lidí rádo sbírá jahody na farmách, což je skvělá jarní i letní aktivita, do které se může zapojit celá rodina. Pro nejlepší výsledek hledejte suroviny označené logy kvality Klasa, Regionální potravina nebo BIO.

Bramborové knedlíčky s rebarborou a jahodami

4 porce, doba přípravy: 120 min.

Ingredience: 1 kg brambor, 200 g hrubé mouky, 200 g krupice, 100 g cukru krupice, 3 ks vajec, 500 g čerstvých jahod, 400 g rebarbory, 80 g cukru moučky, 50 g strouhanky, 100 g másla

Postup:

Brambory omyjeme, uvaříme ve slupce v osolené vodě do měkka a necháme vychladnout. Poté brambory oloupeme, nastrouháme na struhadle, přidáme vejce, mouku, krupici, osolíme a důkladně uhněteme v pevné těsto. Podle hustoty můžeme přidávat více mouky nebo krupice. Na oleji zprudka orestujeme 200 g rebarbory, přidáme 50 g cukru krupice a necháme vychladnout. Těsto rozválíme na tenký plát a skleničkou vykrojíme z těsta kolečka, která plníme rebarborou a čerstvými očištěnými jahodami. Vytvarujeme knedlíky, které poté uvaříme ve vroucí osolené vodě po dobu cca 15 minut. Na pánvi si rozpustíme cukr tak, aby nám vznikl karamel, podlijeme jej trochou vody a přidáme 50 g másla, zbytek nakrájené rebarbory, jahody a svaříme za občasného dolévání vody, dokud se nám nevyvaří hustá omáčka. Na sucho si na pánvi orestujeme do zlatova strouhanku. Zbytek másla rozpustíme a použijeme na polití knedlíku.

Foto: Akademie kvality

Tip: Recept pro děti – nebojte se do vaření zapojit děti, které tak mohou rozvíjet svou kreativitu a fantazii a vytváří si tím zdravý vztah k jídlu. Připravte si s nimi například tohoto knedlíčkového ušáka. Pro ozdobení stačí rozkrojit jahody, které poslouží jako uši. S kořením a zelenými doplňky pak můžete vykouzlit oči a fousky. Představivosti se meze nekladou.

Zdroj: recept – Akademie kvality