Jess Davisová nemá na lásku čas. Má na práci důležitější věci, jako třeba vydělávat peníze na výchovu své dcery, vyzvedávat ji ze školy. Jedna malá seznamka jí ale udělá čáru přes rozpočet…

Jessina nejlepší kamarádka Fizzy je správně šílená a taky magnet na maléry. Nepřekvapí tedy, že je obě registruje do nové začínající seznamky, která hledá ideálního partnera na základě genů. A co čert nechtěl, Jessiiny hodnoty vykazují úžasnou shodu s jedním protějškem. Háček je v tom, že tím protějškem je zakládající člen seznamky, odměřený protiva, který v kavárně málem ani nepozdraví. Rozhodně se nedá říct, že by spolu po pár incidentech začali nejlíp. Ale tak vysoká shoda je zajímavá i pro samotnou firmu, dost by jim pomohlo v rozjezdu podniku, kdyby pro tisk dokázali, že jejich algoritmy fungují. Kdo ví, možná se stane zázrak a z arogantního Rivera Peňi se vyloupne lidská bytost schopná i normální konverzace?

Autorky, skrývající se za pseudonymem, nijak nezastírají, že se nechaly lehce inspirovat klasikou Pýcha a předsudek – River je totiž typický pan Darcy. Člověk ho musí líp poznat, aby trošku roztál a pustil si jiného k sobě. Zároveň tu mají spoustu vtipných situací, které jsou zas typické pro jejich moderní romance (ať už díky bláznivé Fizzy nebo Jessině sedmileté dceři Juno…).

Autorkám se opět povedl čtivý a vtipný příběh, který skoro vdechnete. Musíte prostě vědět, jak bude pokračovat ten jejich vztah/nevztah a co udělají s nečekanou přitažlivostí.

Já se ke knize dostala po návratu z kina a tak nějak mi River Peňa nabral podobu vysokého a snědého hollywoodského herce, což nikdy není na škodu (zvlášť když Riverův mlhavý popis pasuje…).

Díky báječným postavám – nejen těm hlavním, ale tady i vřelému rodinnému zázemí Jessičiny rodiny, je příběh mimořádně milý a hřejivý. Ještě kdyby někdo před vydáním pochytal rozlítané otazníky a uvozovky, bylo by to naprosto dokonalé.

Originál: Soulmate equation, 2021, překlad: Jan Sládek, vydalo: Nakladatelství JOTA, 2022, 392 stran