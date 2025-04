Naďa Reviláková ve svém románu Na kameni kámen rozehrává hluboce lidský příběh o paměti, vině, lásce a odpuštění, který se čtenáři postupně odhaluje jako mozaika složená z fragmentů osobní i historické paměti. Příběh, který skutečně bolí.

Jak silně jsou jejich rodinné kořeny propojeny s tragickými událostmi minulosti? Ústřední dvojice – Eva a Adam – se setkává za zdánlivě náhodných okolností, kdy Adam tvrdí, že byt Eviny babičky kdysi patřil jeho rodině. Z této drobné události se však začne odvíjet pátrání, které odhaluje bolestivou minulost obou rodin. Mezi řádky se rozkrývá příběh lásky a zrady z časů druhé světové války, který vrhá dlouhý stín až do přítomnosti.

Evina babička má tajemství a velmi odtažitý vztah ke své dceři. Život její matky Marie vypadal zdánlivě jednoduše, až do určitého momentu, kdy se setkáváme s mužem, který se vrací. Ale jeho návrat není úplně šťastný, i když by se to při návratu z koncentračního táboru dalo očekávat. Co se vlastně stalo? Co všechno si prožily osoby obou rodů v několika generacích, než se setkali Adam s Evou?

Autorka Naďa Reviláková velmi zajímavě zpracovává silné téma holokaustu a jeho dopadu na další generace. Ukazuje, jak zdánlivě dávná minulost může velmi drasticky zasáhnout přítomnost. Ukazuje, jak minulé události formují naše vztahy, identitu a důvěru. Vztah Adama a Evy je silně zatížen odkazy na minulost a plný bolestných odhalení.

Revilákové styl je empatický, přitom nepatetický. Nevnucuje emoce, ale nechává je pozvolna vyvstávat ze situací, které působí autenticky a lidsky. Postavy nejsou černobílé – naopak, jejich rozhodnutí a emoce jsou často komplikované a věrohodné. Autorka dokázala neuvěřitelně dobře uchopit téma a vytvořit z něj bolestivý a mrazivý příběh, nad kterým budete přemýšlet nejspíš ještě dlouho po jeho dočtení.

Na kameni kámen je velmi silný příběh o tom, že minulost nelze změnit, ale můžeme se s ní naučit žít. Je to román, který vybízí k zamyšlení nad tím, co si neseme z generace na generaci – a zda je možné tuto zátěž proměnit v porozumění a smíření.

Nakladatel: Kniha Zlín, 2025, 248 str.