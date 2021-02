Střední škola je peklo, zvlášť v americké Montaně. Své o tom ví Cliff Hubbard, dvoumetrový středoškolák, kterému pro jeho ohromnou výšku přezdívají Neandertálec.

Je místním lůzrem, všichni jím kapku opovrhují a on zas nesnáší všechny okolo. Ale hlavně sebe. Dokud se nestane divná věc. Ten nejúžasnější kluk na škole Aaron Zimmerman utrpí úraz, a když se probere z kómatu, chce s Cliffem mluvit. Protože k němu promluvil Bůh a řekl mu, že musí zlepšit Střední školu Šťastné údolí, a Cliff že mu s tím pomůže. Rovnováha Cliffova vesmíru a školy vůbec byla vážně narušena…

Středoškolská knížka kombinuje humor i tragiku, svižný jazyk plný popkulturních narážek a vážná témata – Clifův starší brácha totiž před rokem spáchal sebevraždu a Cliff se s tím stále nevyrovnal. Má vlastně s Bohem nevyřízené účty. A že by teď měl s populárním Aaronem napravovat svět, to mu přijde naprosto absurdní. Neobvyklé spojenectví má ale šanci nejen zlepšit život na škole, ale taky zachránit pár nešťastných duší…

Zvláštní příběh o klučičím přátelství je jak horská dráha – chvíli se smějete, pak vás zas rozbrečí. Je vtipný i dojemný zároveň. Dokazuje, že „young adult“ literatura se nebojí otvírat těžká témata (nejen sebevraždy, ale i domácí násilí nebo šikanu) i když je zabalí do spousty filmových hlášek. Že svět dospívajících je plný nejistot a bolesti, ale i velkých nadějí. A tu naději si z knihy odnesete i vy…

Originál: Neanderthal opens the door to the universe, 2018, překlad: Kateřina Bínová, vydal: Yoli, 2020, 376 stran