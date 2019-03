Žhavá erotická romance z korporátního New Yorku o jedné zakázané aférce…

Reese v baru potká drzého a přitažlivého chlápka, který ji sice provokuje, ale pomůže z nudného rande. I když si oba myslí, že se už neuvidí, nakonec Reese nastoupí u něj ve firmě. Chase Parker je totiž úspěšný podnikatel, génius s velkým potenciálem, portfoliem a bůhvíčím ještě. Egem, to jistě – protože odolat jeho neslušným návrhům v práci je pro Reese otázkou profesionality (ale přiznejme si, vím, že neodolá a že to bude pěkně žhavé – už podle obálky…)

Románky o dominantních šéfech a ostýchavých sekretářkách/ředitelkách marketingu se teď jen hrnou, tak v čem je tenhle jiný? Chase je proklatě sexy, ale taky má svou zranitelnou stránku, tragédii, se kterou se dokáže vyrovnat jedině s veselou Reese… A i ona má své fóbie, pomáhají si je překonávat navzájem… Ano, vrší se tu jedno klišé za druhým, ale co na tom, když je příběh tak vtipný a svižný a dobře napsaný, se scénkami, které vás přinutí se červenat?

Ikar rozjíždí novou edici New Adult, tedy už ne Young Adult, což jsou „náctiletí“ jako spíš „čerstvých –cet.“ Tedy někde mezi dvaceti a třiceti, kdy skutečný život doopravdy začíná – ale my se stále můžeme schovat do takovýchhle pohádek, kde se sexy drsňáci šíleně zamilují a na konci je jejich dívka musí přesvědčovat, že jsou jí opravdu hodni. A žili šťastně až do smrti…

Originál: Bossman, 2016, překlad: Anna Křivánková, vydal: Ikar, 2018, 286 str.