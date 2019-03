Vybrat dárek teenagerovi k narozeninám může dát pořádně zabrat. Ale jsou jistoty, u kterých nešlápnete vedle. Máme pro vás tři z nich.

Úniková hra

Únikové hry jsou právě teď velmi populární a baví i teenagery. To, co mladí hledají, je zábava, napětí a také možnost si ověřit vlastní schopnosti. A právě tohle všechno nabízí únikové hry. Člověk nemusí být génius, aby byl schopen všechny úkoly zvládnout. Když má s sebou partu přátel, případně rodinu (nebo alespoň jednoho člověka), mohou spojit své síly, a o výsledku nebude pochyb. Ale co je ještě důležitější, zažije se spousta legrace a adrenalinu. Zloději snů od EscapeX je nejlepší úniková hra Praha a právě dárkový poukaz na místo plné tajemné atmosféry může být skvělým dárkem, který potěší.

Sluchátka

Většinu mladých lidí baví hudba. Dá se říct, že je všudypřítomná. Díky sluchátkům se mohou posluchači ponořit do vlastního světa rytmů. Na trhu existuje velmi široká nabídka těchto pomocníků. Od obyčejných přístrojů, až po ty kvalitnější, které přinášejí jedinečný zvuk. Sluchátka mohou být lehká a zároveň odolná, s kabelem, ale také bez něj. Některá sluchátka umožňují i přijímat hovory, regulovat hlasitost a také přepínat skladby. Ale abychom mladým nekřivdili. Ze sluchátek může proudit i tok jazykového kurzu nebo třeba načtená kniha.

Kolečkové brusle nebo skateboard

Všechny tyto předměty nabízejí možnost sportovního vyžití. Mládež se baví, a přitom tráví čas venku. No a pohyb, ten se vždy počítá plusovými body. Kolečkové brusle existují v nejrůznějších podobách a tedy i cenových relacích. Obyčejnější můžete pořídit třeba kolem 1500 Kč, ale dají se také nakoupit i v řádu desítek tisíc. Co se týká skateboardů, cena může být okolo 200 Kč, jiné stojí třeba i necelé tři tisíce.

Ať padne volba na kterýkoliv z uvedených dárků, bude teenager nadšen. Chvíle zábavy jsou vždy nedocenitelné.