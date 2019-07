Život zero waste – bez odpadů – zajímá stále více lidí. Řada jich chce alespoň určitou měrou přispět ke změně krásy naší planety. S knihou Barbory Tlusté dostává do ruky spoustu zajímavých nápadů.

Člověk většinou vytváří až nesmyslné množství odpadů. Pokud jen trochu zapřemýšlí, může řadu z nich omezit. Nejdříve vše začalo tříděním odpadů, což je sice hezké a záslužné, ale jejich množství to výrazně neomezí. Každý může začít u sebe cestou, která je pro něj co nejpřirozenější. Přestat používat igelitové sáčky, o igelitových taškách ani nemluvě. Ale co dál?

Začněme u sebe

Autorka knihy, Barbora Tlustá vypráví svůj příběh, jak se z ní stala nadšenkyně bezobalového hospodaření. Doporučuje se zamyslet nad tím, co vše máme doma, co potřebujeme – a pokud ne, jak se to dá znovu využít.

Můžete si pořídit domácí kompostér – věděli jste, že třeba plata od vajíček se dají zkompostovat, pokud už pro ně nemáte využití? Také sklenice po džemech, okurkách, nápojích se dají dále využít, než je vyhodíte do kontejneru na sklo. Od dalšího uplatnění jako skladovací nádoby, mohou posloužit i jako ozdoba, nebo také jako vázička.

Audit odpadu

Autorka radí: udělejte si domácí audit odpadu. Kolik kterého odpadu vyprodukujete a nedalo by se s tím něco udělat? Jednou ze zajímavých „nezbytností” bezobalového hospodaření jsou třeba voskované ubrousky, které si může i vyrobit sami. Tenhle malý poklad nahradí potravinovou fólii.

Jak a kde nakupovat

Barbora Tlustá má řadu tipů na bezobalové obchody a radí, kde nakupovat potraviny a jakým způsobem. Také má smysl se zamyslet nad vlastním vařením. Jak vařit, aby nezbyly zbytky? Nakupovat doporučuje podle seznamu a s rozvahou. Jestliže jídlo zbude, existují veřejné sdílené lednice, kde najde další upotřebení.

Autorka má tipy na tymiánovou mast, domácí jogurt nebo třeba cibulový sirup proti kašli.

Bez obalu se dá pořídit i kosmetika a drogerie a navíc nebudete využívat chemické přípravky a prospějete tak i pleti.

Autorka vypráví také o metodě bez šamponu, čili no poo. Šetrná může být i péče o zuby, například bambusový kartáček.

Ale ani tady autorka s radami nekončí. Má připraveny tipy na dárky, na slavnostní období jako jsou Vánoce a Velikonoce. Má smysl se zamýšlet i nad oblečením (kolik ho potřebujeme, kde ho nakupujeme – a šlo by ještě dále využít) a třeba i nákupem knih.

Barbora Tlustá se před časem dala na cestu zero waste, díky které získala množství tipů, které předává dál. Kromě toho má obchůdek Friendly place nejen s bezobalovou přírodní kosmetikou a drogérií, ale i dezerty a kavárnou.

Na závěr v knize najdete spoustu odkazů, které dodají další tipy a návody. Ať už na farmáře, obchody, sdílené dílny, ale i ohledně třídění a odpovědí na další zero waste otázky.

Bez obalu je skvělý průvodce, který inspiruje množstvím malých změn, které u sebe můžete provést. A z každých takovýchhle malých změn vzniká pořádně skvělá věc.

Knihu Bez obalu Jak žít zero waste vydalo v roce 2019 Nakladatelství Jota.