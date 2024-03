Princ se nutně potřebuje oženit. Je maškarní ples tím nejlepším nápadem? Víme přece, jak to dopadlo v pohádkách…

Stará věštba určila, že Sluneční království čekají problémy, pokud si princ Cyrus rychle nenajde nevěstu. On se ale do ženění moc nežene. To nehraje do karet Violet, nové mladé královské věštkyni. Její magie je slabá, stejně jako pozice u dvora. Jestli se její věštby nebudou plnit, co když ji král už nebude potřebovat?

Hlavní hrdinka Violet není žádná sladká dívenka. Vyrostla v chudinské čtvrti, takže má ostré lokty i jazyk. Úžasného prince Krasoně – Cyruse nemůže ani vystát, pohrdá jeho nezaslouženými privilegii. Jenže… neříká se pro nic za nic, že „co se škádlívá…“.

Bavilo mě objevovat autorčin nový svět. Není to jen klasický retelling ve fantasy hávu, spíš takové propojení různých pohádkových prvků. Jako byste hráli hru „najdi na obrázku deset pohádkových postav“. Kolik motivů bude v tomhle příběhu? Víly, Čaroles plný růží, ples v maskách, co bude dál? Na nových příbězích je skvělé, že si autor může popustit uzdu fantazii a svést ji neočekávanými směry. Kampak může tahle zvláštní kombinace prvků dvorské etikety, Popelky a Šípkové Růženky směřovat? A spadne někdy krásnému princi jeho zdvořilostní maska? (Spadne, obzvlášť při půtkách s Violet…)

Oceňovala jsem, jak je Violet svérázná a drsná. Už míň se mi ale líbilo, když ukazovala své horší vlastnosti, když sebou nechávala záměrně manipulovat a sama manipulovala, když se projevila její sobeckost. (Však i prince žralo, proč by měl být přitahován k takové mrše.) Komplikovaná postava? Slabé slovo. Každopádně se s ní nenudíte…

Trnová královna je moderní román pro moderní čtenáře. Najdete tu lidi všech barev pleti i povinnou vedlejší lesbickou postavu. Taky tu ale najdete zajímavý a dost nepředvídatelný pohádkový příběh a velmi nepohádkové jiskření mezi hlavními postavami. Líbily se mi scény s Violetinými přáteli a vůbec celý ten nápad s nejasnými věštbami a vzdorováním osudu. A také to, jak se „hlas bohů“ dal pod správným vedením interpretovat tak, jak se zrovna hodilo. Ale úplně mě zaskočilo, jak autorka vedla „romantickou linku“.

Nakonec se z knihy vyklubala dost pochmurná a temná verze pohádky, jaká by se možná líbila bratrům Grimmům. Chamtivost, krev, prokletí a nejednoznačné postavy. A lidi, dávající přednost líbivým lžím před nepěknou a krutou pravdou…

Originál: Violet made of thorns, 2022, překlad: Dana Chodilová, vydal: Cosmopolis, 2024, 341 stran