Kate Sweetová je úspěšnou pořadatelkou slavnostních akcí, obzvlášť úžasných svateb. Zákazníci jí díky tomu říkají Královna šťastných konců. Ted má ale Kate před sebou novou výzvu – její nejlepší kamarádka Imani potřebuje uspořádat křest nové knihy, ale ne jen tak ledajaké.

Půjde o nový horor Drakea Matthewse, přezdívaného Kníže nočních můr. Jejich světy nemůžou být odlišnější a první setkání skončí totálním fiaskem. Kate se ale nevzdává a Drakeovi se v podstatě vnutí do života. Kdo ví, třeba najdou nějaké styčné body, které by mohli mít společné…

No, hlavním styčným bodem je vzájemná přitažlivost, kterou ale oba zrovna nevítají, každý z jiného důvodu. Ale čím víc času spolu tráví ve staré vile viktoriánského stylu, tím víc společného nacházejí – třeba to, že pro jejich rodiny bylo vybrané povolání zklamáním, nebo energii nabíjející záchvaty kreativity, nebo ambice dobýt ten malý kousek světa, do kterého fušují…

Moc mě bavil náhled do spisovatelského světa – toho, jak introvertní Drake nesnáší veřejné akce; jak si všichni myslí, že když píše děsivé knihy, sám musí být lehce vyšinutý. Jak se někdy ztratí ve vlastní hlavě, protože ho chytla inspirace. Po pravdě, v první půlce co do sympatií hororový spisovatel rozhodně vede – Kate totiž jede v profesionálním módu a je výkonná a asertivní jako pojišťovací agent nebo reklama na hypotéku. Moc ze své skutečné osobnosti neukáže. V druhé půlce už ubere své organizační superschopnosti a začne se chovat přirozeně, a díkybohu přijde i nějaká ta romantika a techtle mechtle.

Ačkoli název Královna šťastných katastrof odkazuje na Kate, hlavním hrdinou téhle příjemné a milé romance je spisovatel Drake, sladký chlápek k sežrání. Trochu mi připomněl německého autora Sebastiana Fitzeka, který sice píše zvrácené a děsuplné thrillery, ale v soukromí je to normální pán se zvláštním smyslem pro humor….

Originál: How Sweet it is, 2021, překlad: Radka Klimičková, vydalo: nakladatelství Metafora, 2022, 314 stran