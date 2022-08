Co je to vlastně retinol, o kterém se tolik mluví, co dělá s pletí, kdy ho začít aplikovat a co potřebujete vědět před tím, než ho začnete používat.

Co je retinol

Retinol je stále vyhledávanější ingrediencí, především pro silný vliv na kolagen. Patří do skupiny retinoidů, to je forma vitamínu A. Pomáhá posílit obnovu buněk a zrychlit tak regeneraci pleti, sjednotit tón pleti, vyhladit vrásky vzniklé vlivem stárnutí pleti. Produkt je hlavně určen pro stárnoucí pleť. Jemně odstraňuje odumřelé kožní buňky. Malé molekuly retinolu jdou hluboko pod vnější vrstvu kůže (epidermis) do škáry (dermis), což je vrstva kůže, která je tvořena z pojivové tkáně a chrání tělo před poškozením.

Co dělá retinol

Když se retinol dostane do této vrstvy pokožky, pomáhá neutralizovat volné radikály. Díky tomu narůstá tvorba elastinu a kolagenu a dochází k vyrovnávání vrásek, zjemňování linií a omezování rozšířených pórů. Kromě boje proti stárnutí pleti a vráskám, ale také omezuje tvorbu pigmentových skvrn. Působí proti akné a přispívá k jizvám po něm.

Kdy začít používat retinol

Retinol není určen pro úplně mladou pleť. Poprvé ho vyzkoušejte, až když budete pozorovat první známky stárnutí. Obvykle k nim dochází okolo 30 let, kdy je zpomalována tvorba kolagenu a elastinu, vznikají první vrásky. Používat ho můžete kdykoliv během roku, pokud budete dodržovat určitá pravidla. Proti zátěži ze slunce se hodí v létě, na podzim zase při vyčerpané pleti z léta jako regenerace. Retinolové přípravky se doporučují nanášet večer pro lepší účinnost a omezení alergických projevů.

Co potřebujete vědět před používáním

Retinol může posílit pokožku a přispívá k ochraně před dalším poškozením životního prostředí. Je ale potřeba vědět, že může zanechat horní vrstvu pokožky tenčí a tím i citlivější na sluneční světlo. Proto dejte pozor na to, kdy ho budete využívat. Mohla by se objevit alergická reakce. Celkově ale stav pleti posiluje.

Retinol od Saloos, orientační cena za 50 ml balení je 433 Kč

Různé podoby retinolu

Na trhu jsou k dispozici různé varianty s retinolem. Třeba značka Saloos ve svém bioaktivním séru kombinuje tuto složku s bakuchiolem, což je nejoblíbenější alternativa retinolu. Pochází z indické rostliny Psoralea corylifolia. I tato látka má podobný efekt. Kromě toho sérum obsahuje i bio šípkový olej a squalan, které kromě jiného také chrání před volnými radikály a ztrátou pevnosti pro mladistvější a zářivější vzhled. Toto složení umožňuje viditelné zlepšení, už za 6 týdnů (testováno na citlivou pokožku), jak dokládá klinická studie.

Jak retinol správně používat?

Retinol je vhodný pro všechny druhy pleti, včetně citlivé. Vzhledem k možné citlivosti na sluneční záření je lepší nanášet retinol večer. Nejprve je třeba pleť obličeje, krku a dekoltu důkladně vyčistit a jemně navlhčit (třeba květinovou vodou). Pak naneste na pleť několik kapek séra, jemně vmasírujte a nechte vstřebat. Opatrnost se doporučuje obzvlášť v očním okolí, které je velmi citlivé. Někdy najdete doporučení v těchto oblastech retinol nepoužívat.

Ze začátku ho nanášejte pouze 2x týdně a intervaly postupně zvyšujte. Zhruba po půlhodině můžete nanést noční krém. Následující den ráno ale raději, obzvlášť v létě, naneste denní krém s SPF 30.

Když budete chtít vliv retinolu ještě posílit, můžete využít některé podoby vitamínu C, se kterou si tato složka velmi rozumí. Pokud se přece jen objeví zarudnutí nebo svědění, je vhodné pár dnů počkat, aby se pokožka mohla zklidnit. Pak to vyzkoušejte znovu.

Pro koho není retinol vhodný

Retinoidy se nedoporučují v těhotenství, pokud kojíte, ale obezřetnost je třeba i v dalších případech. Tím může být ekzém, růžovka, těžké akné. Pokud si nejste jisti, jestli je pro vás retinol vhodný, můžete se poradit s s dermatologem.

Zdroj: Healthline.com, Wikipedia.org, TZ Saloos