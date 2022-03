Tvorba vrásek je s přibývajícím věkem normální, avšak cílem většiny žen a některých mužů je tento proces co nejvíce zpomalit.

Co jsou to vrásky

Mimické vrásky jak už název napovídá, vznikají z činnosti mimických svalů, máme je od toho, jak se smějeme, nebo naopak mračíme.

I velmi mladý člověk má mimické vrásky. Tyto vrásky se s věkem a ubývajícím množství kolagenu prohlubují a vznikají nové a nové vrásky. Vráska je záhyb v kůži v oblasti obličeje a krku.

Proč se vrásky tvoří

Vlivem stárnutí se snižuje množství produkce kolagenu a tím se zároveň snižuje elasticita kůže. Negativně působí i nedostatečná hydratace organismu, přemíra slunečního záření a špatný životní styl spojený s kouřením a nezdravým jídelníčkem.

Co je pro správnou tvorbu kolagenu stěžejní? Metabolismus kolagenu se neobejde bez vitamínu C (kyseliny L-askorbové). Řada živočichů si tento vitamín tvoří v těle sami, avšak my lidé a třeba běžný domácí mazlíček morče jej musíme pravidelně tělu dodávat stravou a potravinovými doplňky.

Predilekční oblasti na těle

Mezi oblasti na těle, kde se mohou vrásky tvořit, patří především obličej, dále krk, dekolt a ruce.

Nejčastější dotazy ohledně vrásek

Jaká existuje prevence

Jak se vrásek zbavit

Lze se zbavit vrásek i bez plastického lékaře

Jak se zbavit vrásek na čele, v oblasti kolem očí

Pomáhá kolagen či kyselina hyaluronová v boji proti vráskám

Prevence

Zdravý a pestrý jídelníček (dostatek vitamínu C, omega 3 a omega 6 mastné kyseliny)

Při opalování používat kvalitní ochranu proti UVB a UVA, nepobývat na přímém slunečním svitu příliš dlouho

Dodržovat pitný režim

Dopřát si dostatečné množství spánku

Omezit konzumaci alkoholu a kouření

Promašťovat a hydratovat pokožku

“Protivráskový polštář”

Masáže obličeje a dekoltu

Odstranění již vzniklých vrásek

Fokusovaná rázová vlna je neinvazivní metoda, při níž se aktivují buňky tvořící kolagen, pokožka se prokrví a vypne. Další neinvazivní metodou je využití laseru. Šachovnicové vystřelování laserových paprsků do kůže způsobuje obnovu reparačních pochodů v kůži a to i včetně zvýšené tvorby kolagenu.

Vypnutí obličeje aplikacemi speciálními nitěmi je již mírně invazivnějším zákrokem, který je prováděn tak, že se jehlou zavedou do podkoží nitě, které se poté vypnou a zauzlují. Efekt takového zákroku trvá cca 4 – 6 let.

Vrásky lze také injekční aplikací vyplnit pomocí kyseliny hyaluronové, či vlastním tukem. Vlastní tuk zní možná trochu děsivě, ale jedná se o provedení mírné liposukce z jiné oblasti těla a odebraný tuk se aplikuje do obličeje, kde se ‘‘vypodloží vrásky‘‘ a kůže se tím napne a vrásky vyhladí.

Aplikace botulotoxinu zapříčiní více méně ochromení jemných svalů a tím vypnutí pokožky, jedná se o toxin produkovaný bakterií Clostridium botulinum. Touto metodou lze odstranit i vrásky mimické, které nesouvisí se sníženou tvorbou kolagenu.

Užívání kolagenu

Kolagen lze aplikovat zevně i vnitřně.

Přirozeně nacházející kolagen v potravinách se tepelnou úpravou degraduje, navíc je problém s jeho vstřebáním a následným využitím. Proto se upravuje ´hydrolýzou a štěpí se tak na menší kolagenní peptidy. Malé molekuly jsou vysoce absorbovatelné.

Kolagen I. typu je v našem organismu nejrozšířenější, zaujímá asi 90% kolagenu v organismu. Kolagen II. typu je nejvýznamnější pro správné fungování pohybového aparátu.

Kolagen III. typu netvoří ‘‘síť‘‘ v měkkých tkáních. Typů kolagenů je více, avšak nejvíce zastoupené jsme si již představili. Hydrolyzovaný kolagen jako doplněk stravy nezlepšuje jen stav pokožky, ale pozitivně působí i na pohybový aparát.

Aplikace kyseliny hyaluronové

Tato kyselina je velmi hydroskopická, to znamená, že na sebe váže velké množství vody. Využívat ji lze injekčním aplikováním do kůže, nebo aplikací zevně pomocí krémů. Produkty, ať už k vnitřnímu, či vnějšímu užití je vhodné vybírat tak, aby měly kyselinu hyaluronovou o různých molekulových hmotnostech, což zajišťuje maximální vstřebatelnost.

Speciálními masážemi můžete pomoci vyhlazovat vrásky a prokrvit pokožku. Napomáhá to k celkovému zdraví pokožky.

Speciální polštáře jsou anatomicky sestaveny tak, aby se Vaše pokožka obličeje nekrčila a nepřeležela během spánku, jeho hedvábný povlak tomuto efektu napomáhá.

Vyžaduje to jistě nějaký čas, než si člověk zvykne ‘‘spát jinak‘‘, ale přináší to své ovoce. Navíc jsou anatomické polštáře vhodné i pro krční páteř.

Doporučení na závěr

Je vhodné užívat komplexní pleťová séra, jak vybrat ta nejlepší?

Vhodné sérum by mělo obsahovat kyselinu hyaluronovou, která je běžnou součástí naší pokožky. S věkem však jej množství klesá. Další důležitou složkou je Retinol, je to antioxidant napomáhající rychlejší obnově pleti.

Retinol je forma vitamínu A, po jeho aplikaci by se člověk neměl nějakou dobu vystavovat slunečnímu záření.

Aplikaci je nutné dodržovat dle návodu, přemíra vitamínu A může pleti škodit. Také pomáhá zmírňovat pigmentové skvrny a je to i výborný pomocník v boji s akné. Protivrásková séra obsahují dále také Koenzym Q10, vitamín C, vitamín E a další antioxidanty a minerální látky.