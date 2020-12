O vítězkách prvního ročníku soutěže s názvem Miss Plus Size modelky České republiky 2020 rozhodla široká veřejnost formou hlasování na webových stránkách soutěže. Soutěž pořádala společnost České modelky s.r.o. portál www.ceskemodelky.cz .

Do soutěže Miss Plus Size modelky ČR 2020 se od začátku roku přihlásilo celkem 311 plnoštíhlých modelek a dívek z celé ČR! Titul Miss Sympatie Plus Size modelky ČR získala Anastasiia Cherpáková z Prahy s celkovým počtem 416 hlasů ve veřejném hlasování, které probíhalo ve dnech od 1.1.2020 do 23.7.2020.



Do finále soutěže postoupilo dvanáct nejkrásnějších plnoštíhlých modelek. V létě proběhlo focení s finalistkami soutěže a natáčení prezentačních video medailonků v Praze i přesto, že se třem finalistkám nepodařilo přijet z osobních důvodů a COVID 19.

Finalistky soutěže Miss Plus Size Modelky 2020:

Finalistka č. 1 – Anastasiia Cherpáková, 0 hlasů

Finalistka č. 2 – Marcela Uhrová, 575 hlasů

Finalistka č. 3 – Marie Čapková, 30 hlasů

Finalistka č. 4 – Petra Pražská, 0 hlasů

Finalistka č. 5 – Sandra Petranová, 0 hlasů

Finalistka č. 6 – Pavlína Čurdová, 256 hlasů

Finalistka č. 7 – Monika Kozáková, 57 hlasů

Finalistka č. 8 – Kateřina Macíčková, 1 hlas

Finalistka č. 9 – Nikola Kročilová, 52 hlasů

Finalistka č.10 – Julie Sekyrová, 0 hlasů

Finalistka č.11 – Kateřina Kopřivová, 0 hlasů

Finalistka č.12 – Anna Košková, 49 hlasů

Vítězkou Miss Plus Size modelky ČR 2020 se stala dívka s číslem 2. Marcela Uhrová, která získala celkem 575 hlasů veřejnosti. 1.více Miss Plus Size modelky 2020 se stala dívka s číslem 6. Pavlína Čurdová, která získala celkem 265 hlasů. 2.více Miss Plus Size modelky 2020 se stala dívka s číslem 7. Monika Kozáková, která získala celkem 57 hlasů.

Mediálně soutěž podpořili: Be Fashion! Magazín – internetový časopis o módě www.befashionmagazin.cz , Magazín Světem módy – internetový časopis o módě www.svetemmody.cz , Magazín Styl ŽIVOTA. Když každá chvíle je jedinečná. Společenský magazín pro vaši dobrou náladu www.styl-zivota.cz , Magazín Be In! – buďte IN www.beinmagazin.cz .

Vítězka soutěže Marcela Uhrová získala titul nejkrásnější Plus Size Modelka České republiky Miss Plus Size modelky České republiky 2020 a od partnera soutěže Křištálové masérny www.kristalovamaserna.cz hlavní cenu. Masérka Šárka Němcová věnovala vítězce soutěže masáž s lávovými kameny a teplou rašelinou na hodinu a půl v hodnotě 1200 Kč. Od fotografa Denise K. @DenyDenzl profesionální fotografie, natočení a výroba video medailonku v hodnotě 5000 Kč.

Více informací a možnost přihlášení do druhého ročníku soutěže o titul Miss Plus Size modelky ČR 2021 na oficiálních webových stránkách soutěže www.plussizemodelky.cz/miss .

Na závěr bychom rádi za pořadatele soutěže České modelky s.r.o. poděkovali všem mediálním partnerům za propagaci soutěže, realizačnímu teamu, masérce Šárce Němcové, fotografovi a kameramanovi Denisovi K. @DenyDenzl a finalistkám za perfektní spolupráci a těšíme se na další ročník soutěže.