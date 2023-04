Artušovská legenda je nesmrtelná. A v knize Klam Lady Ginevry od autorky bestsellerů Kiersten White na nás čeká nová verze. Čím překvapí?

Na Kamelotu už nemá magie místo, aby neupletla cestičku zpátky Temné královně. To ale znamená vyhnanství pro Merlina. Ale kvůli hrozbám, které číhají v temných koutech, potřebuje král Artuš přeci jen nenápadnou ochranu před černou magií. A tou bude lady Ginevra, princezna z jižních krajů. A taky hlavní hrdinka příběhu. Cizinka v novém světě, kde nikoho nezná a neví, komu může věřit.

Vzhledem k tomu, že tohle je young adult fantasy a všem hlavním postavám je tak 16 až 19, čekali byste, že se vše bude točit kolem vztahů a prvních lásek. Proto mě příjemně překvapilo, že tu mají důraz spíš dospělácká témata, jako je povinnost a zodpovědnost. Magie a ochrana celého království tu má také velký prostor, hned vedle královny, která se učí mít ráda svého muže. Milého, dobrosrdečného Mirka Dušína z Kamelotu, z kterého se vám ale hlava nezatočí. (Čili vztahy tu jsou, ale v menší míře.) A díky cílové skupině, pro kterou už je téma LGBT normální věc, se autorka nemusela bát lehce a přirozeně ho zaplést do vedlejší linky.

Líbil se mi svět, jaký autorka stvořila. Nechala v něm starý základ, legendu tak, jak ji známe – tedy do chvíle, kdy se Artuš stal králem. Ale od toho bodu už byl příběh plně v její moci. Mohla ho rozkošatět, jakýmkoli směrem se jí zlíbilo. Stará víra se tu střetává s novým a nepochopitelným křesťanstvím. Přírodní magie ustupuje praktickým lidem, ale ne bez boje.

Pro artušovskou legendu mám slabost už od základní školy, kdy jsme si četli nádherně ilustrované Rytíře kruhového stolu. A Kiersten White dělá klasické legendě čest, když ji vypráví sice po svém, ale s úctou. Nevymýšlí si nic šíleného, co by do toho magického světa nepařilo a rušilo výsledný dojem. Nemůžu se dočkat dalšího dílu, abych viděla, co dalšího si přetvoří a kdo je „lady Ginevra“ doopravdy zač…

Originál: The Guinevere deception, 2019, překlad: Hana Láryšová, vydal: Mystery Press, 2023, 351 stran