Máte rádi klasickou detektivku ve stylu oblíbeného seriálu Vraždy v Midsomeru? První díl knižní série J. R. Ellise pokračuje v té nejlepší tradici anglické detektivky.

Dějištěm je Národní park Yorkshire Dales na severu Anglie, kde se hluboko v jeskyni najde tělo muže, jehož smrt nikomu příliš nevadí. Vyšetřování se ujímá zkušený vrchní inspektor Jim Oldroyd nováčkem z Londýna, mladým kolegou Carterem, pro kterého je venkov tak trochu kulturním šokem.

Oběť vraždy, Dave Atkins, z nedalekého Burnthwaite, měl spoustu nepřátel. Podezřelých je tedy dostatek, ale jak se mohlo Atkinsovo tělo dostat do velmi odlehlé části jeskyně už není příliš jasné. Olroyd se se svým týmem snaží odhalit pravdu, ale spíše to vypadá, jako by nejasnosti přibývaly. Spletitost jeskyně jako by byla symbolikou celého případu. Umírá další člověk a vypadá to, že vrah se nezastaví před ničím.

Spolu s detektivy se dostáváme na venkov, kde se lidé navzájem dobře znají, což může být výhoda, ale také obrovská nevýhoda. Velkou roli tu hraje prostředí jeskyňářů, jejich profese a vztahy. Ale nejen oni, i další lidé v okolí mají svá větší či menší tajemství. Postupně je spolu s vyšetřovateli objevujete, ale jako by tím spíše vznikaly nové a nové otázky.

Klasická anglická detektivka, kterou můžeme znát ze stylu vynikajících autorů, jako byli Ellery Queen, nebo třeba John Dickson Carr. Nečekejte litry krve a sadismus. Příběh J. R. Ellise potěší ty, kteří nemají za cíl číst autory, kteří chtějí pouze šokovat.

Pro detektivku Smrt v temnotách je typická lehkost, dobrý příběh, výborná zápletka z netradičního prostředí a špetka humoru a velká spousta poctivé vyšetřovatelské práce. Najdete tu i odkaz na spisovatele Jamese Herriota, který v této oblasti bydlel a také uměl (stejně jako J. R. Ellis) krásně popsat nejen svérázné obyvatele, ale i nádhernou krajinu, tolik obdivovanou turisty.

Na knižních pultech už je i druhý díl série s názvem Klíč k vraždě, takže si můžete dát oba díly hezky za sebou.

Vraždy v Yorkshiru 1., nakladatel: Mystery Press, 2023, originální název: The Body in the Dales, 2017, překlad: Michael Havlen, 320 str.