Začátkem roku se na knižní pulty dostal další skvělý titul z nakladatelství Jan Melvil, a to Geniální potraviny s podtitulem: Jídlem proti únavě, špatné náladě, mozkové mlze a demenci. Zjistíte, že tohle si potřebuje přečíst každý.

Přestože mozek řídí naše celkové bytí, příliš pozornosti mu nevěnujeme. Právě četba knihy Geniální potraviny možná změní vnímání tohoto cenného orgánu. Udržet ho ve skvělé kondici a zdraví do vysokého věku, je velmi důležité. Autor ukazuje, jak náš život prostřednictvím životosprávy a vhodného stravování může ovlivnit naše kognitivní chování. To znamená, jak člověk vnímá svět kolem sebe, jak jedná a reaguje, ale také to, jak zvládá různé úkoly. Může se učit, zapamatovávat si, a přizpůsobovat se měnícím se podmínkám okolního prostředí. Kognitivní funkce se projevují také mírou koncentrace, pozornost, řečí, rychlostí myšlení, a schopností pochopení informací.

Max Lugavere je americký publicista, dokumentarista a spisovatel, který se věnuje zdraví v návaznosti na vědecká zjištění. K sepsání knihy Geniální potraviny ho přimělo onemocnění matky Alzheimerovou chorobou v relativně mladém věku. Šokový stav ho donutil přemýšlet nad tím, co by mohlo a jak se dá této nemoci předcházet. Jako novinář se pustil do zjišťování souvislostí a vědeckých poznání. Zjistil velký vliv stravy na stav mozku a také souvislost s jeho fungováním v závislosti na našem životním stylu. Absolvent Univerzity v Miami prozkoumal stovky vědeckých studií a vyslechl si názory řady odborníků z celého světa.

Výsledkem je titul, který pomáhá čtenářům se zorientovat v tom, jak posílit funkce mozku na základě vědeckých zjištění. Kniha je rozdělená do tří částí: Jste to, co jíte; Vše je vzájemně propojeno (a váš mozek na to reaguje); Sedněte si za volant. Text nepochází pouze od zpracování informací od novináře. Na knize spolupracoval dr. Paul Grewal, který je internista. Zaměřuje se na strategii výživy a životního stylu, založené na údajích pro metabolické zdraví a dlouhověkost. Má zkušenosti z klinické praxe.

Vědecké poznatky nikdy nejsou konečné a uzavřené. Věda je metodou zjišťování, nikoli neomylným měřítkem pravdy… Někdy nám ten nejlepší důkaz poskytne pozorování a klinická praxe a zásadním určujícím faktorem zdraví je, jak na danou změnu reagujete právě vy.

Prozrazuje autor hned v úvodní kapitole.

V knize Geniální potraviny najdete praktický Geniální plán, jak pomocí potravin vyladit svůj mozek. Najdete detailní funkce živin, které mohou přispět k posílení paměti a také zjistíte, v čem je najít a jak je nejlépe využít. Dozvíte se, jaké jsou příčiny mozkové mlhy a to, jak se jí zbavit. Které postupy a potraviny mají vliv na omlazení mozku bez ohledu na věk. Zjistíte, díky kterým potravinám brzy získáte lepší náladu, i takovou, která bude dlouhodobá. Dozvíte se o zdraví střev. Autoři se věnují nejen prevenci Alzheimerovy, ale i Parkinsonovy choroby.

Zjistíte nejen to, které potraviny jíst a nejíst, ale i další konkrétní nápady a tipy. Nemusíte se obávat vědecké publikace, které laická veřejnost neporozumí. Místy humorná kniha se dobře čte a snadno se v ní zorientujete. V závěru najdete také odkazy na zajímavé zdroje informací, včetně autorova komentáře.

V knize najdete nejen evidentně prospěšné potraviny, jako brokolice, borůvky, tmavá listová zelenina a dokonce už i vejce, v posledních letech znovu vzatá na milost, ale i hodně diskutabilní potraviny či látky. Patří sem třeba jíst, nebo nejíst řepkový olej, kokosový tuk, lepek, a případně v jakém množství. Nemusíte si vzít vše jako nutnou cestu, po které se vydat, ale získáte spoustu informací. Jak s nimi naložíte, zůstane na vás. Možná vám nebude vyhovovat konečný stravovací směr, kterým Lugavere míří, i tak v titulu najdete zajímavá fakta.

Kniha je ideální především pro ty, kteří v této oblasti nemají žádné nebo mají pouze drobné informace. Spoustu z uvedených zjištění už bylo možno najít dříve v různých titulech, ale tady je vše pěkně shrnuto dohromady. Titul Geniální potraviny tak může být skvělým pomocníkem pro zorientování se v problematice.

Nakladatel: Jan Melvil Publishing, 2023, originál: Genius Foods: Become Smarter, Happier, and More Productive While Protecting Your Brain for Life, Překladatel: Helena Mirovská, edice: Žádná velká věda, 432 str.