Pravdivé příběhy ze života: debut autorky

19. 11. 2025 /

Autorka psychologického románu napsala svůj debut „Z Prahy na Floridu a zpět“ jak v češtině, tak v angličtině. Její dílo přináší čtenářům pravdivé příběhy ze života, otevřeně odhalující složitosti migrace, vztahů, rodičovství a osobního růstu.

příběh, ze, života, psychologický román obal

Psychologický román, který odhaluje realitu

Debut „Z Prahy na Floridu a zpět“ není jen klasickým psychologickým románem – je to motivující příběh, který má přinést nové světlo a naději všem, kteří zažili domácí násilí nebo jiné těžké životní situace. Autorka upřímně popisuje svůj vlastní život a vztahy, aby ukázala, že i v obtížných chvílích je možné najít sílu a vytrvalost.

Psychologický román „Z Prahy na Floridu a zpět“ je román pro ženy, který čtenářům umožňuje nahlédnout do světa moderní ženy, jež balancuje mezi péčí o rodinu, pracovními závazky a osobními očekáváními. Jak autorka sama popisuje:

„V těle dospělého muže žil malý kluk – ubrečený, ufňukaný chlapeček, který neustále vyžadoval pozornost… Full service. Mama hotel.“

Tento upřímný a autentický styl činí román výjimečným mezi knihami, které se zaměřují na psychologii vztahů a ženskou zkušenost.

Česko-anglické knihy pro širší publikum

Díky spolupráci s marketingovou agenturou a vydavatelstvím Primedia z Prahy vychází debut současně v češtině i angličtině. To znamená, že čtenáři mohou její příběh zažít v obou jazycích – ideální pro milovníky literatury, kteří se učí anglicky, mezinárodní čtenáře nebo ti, kteří anglicky rádi čtou.

Pokračující tvorba: další psychologické romány

Autorka již pracuje na dalších psychologických knihách, které navazují na debut. Každý nový román přináší hlubší pohled do lidské psychiky, vztahů a životních kompromisů. Její tvorba propojuje literární kvalitu s opravdovými životními zkušenostmi a inspiruje čtenáře k vlastní reflexi.

Proč si přečíst psychologický román „Z Prahy na Floridu a zpět“

  • Pravdivé příběhy ze života rezonují s každým.
  • Psychologický román, který autenticky zachycuje složitost vztahů a rodičovství.
  • Anglicko-české knihy, dostupné pro české i mezinárodní publikum.
  • Autorka pokračuje ve psaní dalších psychologických knih, takže čtenáři se mohou těšit na nové tituly.

Objevte debut autorky „Z Prahy na Floridu a zpět“ dnes a ponořte se do světa, kde se sny a realita propojují s opravdovými životními zkušenostmi.

