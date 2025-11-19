Pravdivé příběhy ze života: debut autorky
Autorka psychologického románu napsala svůj debut „Z Prahy na Floridu a zpět“ jak v češtině, tak v angličtině. Její dílo přináší čtenářům pravdivé příběhy ze života, otevřeně odhalující složitosti migrace, vztahů, rodičovství a osobního růstu.
Psychologický román, který odhaluje realitu
Debut „Z Prahy na Floridu a zpět“ není jen klasickým psychologickým románem – je to motivující příběh, který má přinést nové světlo a naději všem, kteří zažili domácí násilí nebo jiné těžké životní situace. Autorka upřímně popisuje svůj vlastní život a vztahy, aby ukázala, že i v obtížných chvílích je možné najít sílu a vytrvalost.
Psychologický román „Z Prahy na Floridu a zpět“ je román pro ženy, který čtenářům umožňuje nahlédnout do světa moderní ženy, jež balancuje mezi péčí o rodinu, pracovními závazky a osobními očekáváními. Jak autorka sama popisuje:
„V těle dospělého muže žil malý kluk – ubrečený, ufňukaný chlapeček, který neustále vyžadoval pozornost… Full service. Mama hotel.“
Tento upřímný a autentický styl činí román výjimečným mezi knihami, které se zaměřují na psychologii vztahů a ženskou zkušenost.
Česko-anglické knihy pro širší publikum
Díky spolupráci s marketingovou agenturou a vydavatelstvím Primedia z Prahy vychází debut současně v češtině i angličtině. To znamená, že čtenáři mohou její příběh zažít v obou jazycích – ideální pro milovníky literatury, kteří se učí anglicky, mezinárodní čtenáře nebo ti, kteří anglicky rádi čtou.
Pokračující tvorba: další psychologické romány
Autorka již pracuje na dalších psychologických knihách, které navazují na debut. Každý nový román přináší hlubší pohled do lidské psychiky, vztahů a životních kompromisů. Její tvorba propojuje literární kvalitu s opravdovými životními zkušenostmi a inspiruje čtenáře k vlastní reflexi.
Proč si přečíst psychologický román „Z Prahy na Floridu a zpět“
- Pravdivé příběhy ze života rezonují s každým.
- Psychologický román, který autenticky zachycuje složitost vztahů a rodičovství.
- Anglicko-české knihy, dostupné pro české i mezinárodní publikum.
- Autorka pokračuje ve psaní dalších psychologických knih, takže čtenáři se mohou těšit na nové tituly.
Objevte debut autorky „Z Prahy na Floridu a zpět“ dnes a ponořte se do světa, kde se sny a realita propojují s opravdovými životními zkušenostmi.