Potřebujete na zimu přečíst něco milého a hřejivého? Co třeba vánoční romantiku z malého anglického městečka?

Evie Millerová rozjíždí obchůdek s textilem a ručně šitými patchworkovými dekami. Moc to nejde a nepomáhá ani nulová podpora od rodičů. Odstěhovat se z Londýna byl od Evie riskantní krok, ale chce udělat tlustou čáru za minulostí a zasnoubení s pitomcem Timem.

Tlustou čáru dělá i Jake Hartwood, ačkoli to nepůjde tak snadno. Po smrti jeho ženy se stáhl do sebe a odmítá slavit svátky s rodinami svých sester. Pak ale narazí ve svém novém domě na upovídanou holku, co tam věší závěsy…

Nemusíte být žádný myslitel, aby vám došlo, kam to bude směřovat – že Eviina optimistická povaha dokáže nakonec prozářit Jakeovu temnotu. Ale chvilku to potrvá, samozřejmě.

Hřejivý příběh má vše v přiměřené míře – tak akorát milých přátel a sousedů, i příměřeně protivných rodičů a jejich kritiky Eviích nedostatků. Čeho je hodně, to je sníh a vánoční pohoda. A také víry, že všechen žal jednou pomine a nejlepším lékem na něj je láska…

Vánoční prázdniny jsou ideální čtení do křesla k horké čokoládě – nejlépe přikrytí patchworkovou dekou…

Originál: Christmas Holiday, 2019, překlad: Jana Pacnerová, vydal: Fortuna Libri, 2020, 299 stran