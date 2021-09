Na tuhle knížku jsem se těšila. Ale pak už jsem se těšila, až jí konečně dočtu…

S romantickými knihami je ta potíž, že když přečtete jednu určitého typu, jako byste četli všechny. Třeba jako tady – oblíbené téma Zlý šéf / veselá sekretářka, a jeho stomiliontá variace. On – Dominic Russo, kreativní ředitel magazínu, je uzavřený, ale děsně sexy. Ona – Ally Moralesová, věčně optimistická tanečnice se spoustou osobních problémů.

Kolikrát už to tu bylo? A vymyslela autorka něco nového? Krom toho, že prostředí módního časopisu velmi nápadně (a naschvál) připomíná film Ďábel nosí Pradu, a celou firmou se nese téma sexuálního obtěžování ze strany bývalého šéfa… tak ani ne. Naopak mi přišlo, že tu vidím nasyslené asi čtyři motivy od jiných knih, namáčknuté do jediné, zato tlusté. Příliš hrdá holka, co je na mizině, versus bohatý chlápek, kterému ublížili tak, že má problém někomu věřit, ale do srdce se mu kupodivu dostala právě tahle oprsklá dáma…

První část byla vtipná, kdy se jen hádali a oťukávali. V druhé části mraky jiskření a sexuální frustrace, protože On přece firemní etiku neporuší! (Tahle část zbytečně rozvleklá.) Pak je tu spousta kapitol šťastného páru a explicitních popisů jejich milostného života, načež přijde nezbytné drama + obvinění, slzy, rozchod a velkolepé usmiřování.

Asi tak od půlky už jsem začala sledovat, kolik stran mám ještě před sebou – ne proto, že to tak hezky odsýpá, ale spíš proto, že je to nějak nekonečné. Kdyby to tak o polovinu proškrtala, udělala by mnohem líp. Takhle je z knihy rozvleklá romance s vtipným začátkem a sladkým koncem a spoustou zbytečných stran mezi tím…

Originál: By a Thread, 2020, překlad: Dana Chodilová, vydal: Baronet, 2021, 543 stran