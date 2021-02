Letošní Den svatého Valentýna bude tak trochu jiný. Kouzelná atmosféra a příjemné zážitky mu ale chybět nemusí. Dodejte mu slavnostní nádech a připravte něco dobrého. Máme pro vás tipy na snadné recepty plné koření, o kterých se traduje, že mají afrodiziakálními účinky.

Afrodiziakální koření

Pepř je tak častý, že jeho magickou moc téměř nevnímáme. Obsahuje léčivý piperin, který má kromě trávení mít vliv i na mužskou vášeň. V ženách má vyvolávat něhu.

Voňavá a lehce nasládlá skořice přispívá k prohřátí organismu. Důkazem o zažehování touhy je legenda o královně ze Sáby, podle které dokázala okouzlit krále Šalamouna nejen inteligencí a bohatstvím, ale právě skořicovou vůní, neboť s příchodem do Jeruzaléma si natřela tělo olejem ze skořice. Šalamoun jí pak nedokázal odolat.

Zázvor má také prohřívací vlastnosti. Spojujeme si ho hlavně s nachlazením, ale vyvolávat může i vášně. Kromě toho také spaluje tuky, což se po dobré večeři hodí.

Vylepšené jednohubky

Zdroj: vseokoreni.cz

100 g bresaoly

100 g prosciutta

100 g parmezánu vcelku

100 g pecorina vcelku

1 hlávka mladého římského salátu

pár snítek fenyklu či jiné jemnolisté bylinky

špetka mletého barevného pepře

fíkový džem či dle libosti

Salát rozdělíme na lístky, dobře propereme a necháme okapat. Sýr nakrájíme na hranolky. Plátek šunky rozprostřeme na prkénku, vložíme na něj lístek salátu, hranolek sýru a kapku džemu dle libosti. Vše ozdobíme bylinkou vaší volby a opatrně maso zabalíme do kornoutku. Díky tomu bude náplň krásně vidět a lákat strávníky k ochutnání. Nakonec dozdobíme čerstvě mletým barevným pepřem.

Kornoutek zajistíme párátkem, kterým se snažíme propíchnout nejen šunku, ale i sýr a salátek.

Glazovaný losos s mangoldem

700 g filetu z lososa

1 lžíce olivového oleje

1 šalotka

2 lžíce octa z červeného vína

2 lžíce hrubozrnné hořčice

2 lžíce třtinového cukru

400 g mangoldu nebo směsi listových salátů

1 citron

2 lžíce konopných semínek

špetka soli

špetka mletého černého pepře

Zdroj: vseokoreni.cz, ve spolupráci s Culina Botanica

Nejprve jemně opečeme konopná semínka na suché rozpálené pánvi a vysypeme je do misky. Poté na pánvi rozehřejeme lžíci olivového oleje, do které vhodíme nakrájenou šalotku. Opékáme ji asi 3 minuty. Do nadrobno nakrájené šalotky vmícháme ocet z červeného vína a směs promícháme. Přidáme cukr s hořčicí. Dokud se vše dokonale nespojí, mícháme. Ochutíme solí a pepřem. Glazé přelijeme do nádoby, kterou můžeme vzduchotěsně uzavřít, a vložíme do lednice na 30–60 minut k odležení.

Filety osolíme, opepříme a potřeme je z obou stran polovinou připraveného glazé. Na předehřáté pánvičce smažíme lososa na středním plameni asi 5–10 minut. Mangold nebo směs listových salátů jemně spaříme a servírujeme spolu s lososem. Ruby posypeme konopnými semínky a pokapeme glazé. Rybu můžeme dochutit citronem.

Sněhová srdíčka Pavlova

210 g cukru krupice

1 ks cukru s mandlovou příchutí

150 g cukru moučka

50 g rybízového džemu

1 lžička mletého zázvoru

500 ml smetany ke šlehání

2 ks ztužovače šlehačky

Zdroj: vitana.cz

Bílky, cukr krupice a cukr s mandlovou příchutí našleháme v pevný sníh, přimícháme moučkový cukr, zázvor a rybízový džem. Pomocí cukrářského sáčku sníh nastříkáme do tvaru srdce na pečicí papír a sušíme při 100 stupních cca jednu hodinu. Po upečení stříkáme šlehačkou se ztužovačem a slepíme.

Energizující kakao

3 lžíce kakaa

100 g hořké čokolády

500 ml plnotučného mléka

1 ks vanilkového cukru

150 ml smetany ke šlehání

špetka mleté skořice

špetka mletého chilli

Foto: Pixabay

Do rendlíku nalijeme mléko, nasypeme cukr, chilli, rozlámanou čokoládu, kakao a za stálého míchání na středním plameni povaříme zhruba 10 minut. Následně si vyšleháme smetanu do tuha. Jen co je kakao v rendlíku hotové, nalijeme ho do ¾ hrnečku. Pomocí lžíce nebo cukrářského sáčku na kakao v hrnku nazdobíme šlehačku, kterou zlehka posypeme skořicí.

