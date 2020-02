Únor je vyčerpávající. Zima dlouhá a teplo v nedohlednu. Zpříjemnit si den i večer? Kvalitní a dobré jídlo dokáže skvěle zlepšit náladu. Z kvalitní smetany, špenátu, kuřecího masa a těstovin můžete připravit třeba právě následující recepty.

Tomatová polévka s těstovinami

Ať už rajčatová nebo tomatová, tahle polévka může nahradit i hlavní chod. Chuť má téměř nepopsatelnou. Veškeré suroviny použité ve správném poměru hrají dokonalou symfonii.

Počet porcí: 6, doba přípravy: 45 minut, náročnost: **

Foto: Akademie kvality

Ingredience:

1 cibule

2 mrkve

2 stroužky česneku

200 ml smetany ke šlehání (33 %)

2× 400 g krájených rajčat v plechovce

1 lžička cukru krupice

2 lžíce rajčatového pyré

500 ml zeleninového vývaru

200 g oblíbených menších těstovin

hrst sekané petrželové natě

slunečnicový olej

sůl

čerstvě mletý pepř

Postup:

1. V hrnci rozehřejte olej a nechte na něm zesklovatět nakrájenou cibuli s mrkví.

2. Prolisujte česnek a přidejte ke směsi, poté přidejte rajčata, rajčatové pyré, cukr a zalijte vývarem.

3. Vařte zhruba 30 minut a poté dochuťte solí a pepřem. Mezitím si také uvařte těstoviny dle návodu na obalu.

4. Polévku rozmixujte, přidejte do ní smetanu a těstoviny a podávejte s petrželkou.

TIP! Skvělou variantou jsou čerstvá rajčata, čímž změníte chuť. Akademie kvality doporučuje ta, která celoročně dodává Zemědělské družstvo Haňovice.

Špenátový knedlíkový nákyp

S formičkami na zapékání tentokrát získáte slané „muffiny”, a to v podobě nákypu plného kvalitní slaniny, vajec, špenátu, sýra a samozřejmě bramborového knedlíku.

Počet porcí: 6, doba přípravy: 50 minut, náročnost: *

Foto: Akademie kvality

Ingredience:

1 bramborový knedlík

6 vajec

200 g listového špenátu

150 ml smetany ke šlehání (33 %)

100 g tvrdého sýra

100 g kvalitní slaniny

1 lžíce másla

2 lžíce strouhanky

slunečnicový olej

sůl

čerstvě mletý pepř

Postup:

1. Formičky na zapékání vymažte máslem.

2. Na pánvi si rozehřejte olej a orestujte na něm slaninu, poté přidejte špenát a na kostičky pokrájený knedlík.

3. Směs dejte do mísy a promíchejte s vejci, sýrem, strouhankou a osolte a opepřete.

4. Přeneste do formiček a pečte cca 25 minut v troubě předehřáté na 180 stupňů.

TIP! Mezi kvalitní slaninu patří i vynikající Lopenická slanina od firmy VOMA. Certifikát KLASA má již od roku 2009.

Těstoviny se špenátovo-brokolicovou omáčkou

Těstoviny patří mezi velmi oblíbené přílohy. Na tomhle receptu si pochutnají i vegetariáni. Těstovinám dělá společnost „pan špenát“ a „paní brokolice“. I bezmasé jídlo může chutnat naprosto famózně.

Počet porcí: 5, doba přípravy: 35 minut, náročnost: **

Foto: Akademie kvality

Ingredience:

500 g oblíbených těstovin

200 ml 33 % smetany ke šlehání

300 g mraženého listového špenátu

1 brokolice

1 stroužek česneku

150 ml zeleninového vývaru

čerstvá citronová šťáva

olivový olej

sůl

čerstvě mletý pepř

oblíbený tvrdý sýr k podávání

Postup:

1. Těstoviny uvařte podle návodu na obalu.

2. Na pánvi rozpalte olej a přidejte špenát a nechte ho povolit.

3. Brokolici rozdělte, spařte v horké vodě a ihned omyjte v ledové vodě, tak zůstane hezky zelená.

4. Polovinu brokolice přidejte ke špenátu, prolisujte česnek, zalijte vývarem a nechte projít varem. Směs rozmixujte, přidejte smetanu a znovu krátce povařte. Poté dochuťte solí, pepřem a citronovou šťávou.

5. Omáčku promíchejte s těstovinami a podávejte se zbylými kousky brokolice a strouhaným sýrem.

TIP! Z kvalitních těstovin můžete vybrat třeba oceněné semolinové těstoviny Adriana (krátké) nebo Rosické bezvaječné těstoviny (krátké).

Kuřecí stehna s hořčično-smetanovou omáčkou

Tento recept na kuřecí stehna s hořčično-smetanovou omáčkou se brzy stanou vaším receptem číslo jedna. A to nejen díky tomu, jak chutnají. Velké množství bílkovin a zároveň nízká energetická hodnota. A nevadí ani smetana v přiměřené míře.

Počet porcí: 2, doba přípravy: 60 minut, náročnost: *

Foto: Akademie kvality

Ingredience:

2 kuřecí stehna

3 lžíce hrubozrnné hořčice

100 ml smetany ke šlehání (33 %)

100 ml kuřecího vývaru

1 cibule

2 lžíce másla

sůl

čerstvě mletý pepř

Postup:

1. Pekáč vymažte máslem a vložte do něj osolená kuřecí stehna a na kolečka nakrájenou cibuli.

2. V misce si promíchejte smetanu, vývar a hořčici a směsí přelijte stehna.

3. Nechte péct v předehřáté troubě cca 50 minut.

4. Podávejte s vařeným bramborem nebo jinou oblíbenou přílohou.

TIP! Maso je ideální od osvědčeného místního řezníka, možností je maso z Drůbežářského závodu Klatovy.

Domácí bílá horká čokoláda

Na dlouhé zimní večery se skvěle hodí domácí bílá horká čokoláda. Stačí jenom 4 suroviny a pár minut času. Budou ji milovat i děti.

Počet porcí: 2, doba přípravy: 20 minut, náročnost: *

Foto: Akademie kvality

Ingredience:

400 ml mléka

200 g bílé čokolády

300 ml smetany ke šlehání (33 %)

1 vanilkový lusk

Postup:

1. Mléko zahřejte a vyškrábněte do něj vanilkový lusk.

2. Přidejte nalámanou čokoládu a nechte rozpustit.

3. Poté přilijte 100 ml smetany, prohřejte a můžete rozlévat.

4. Navrch dejte šlehačku, kterou vyšleháte ze zbylých 200 ml smetany.

TIP! Také mléko je ideální od osvědčeného farmáře, nabízí se i oceňovaná mléka od Bio Vavřinec a Kosař, od Farmers nebo od Bohemilk.



Čokoládová roláda

Kvalitní a chutný dezert mohou i lidé s nesnášenlivostí lepku. Tato roláda neobsahuje vůbec žádnou mouku. Je nadýchaná jako obláček a má skvěle vyváženou chuť. Příjemně hořkosladký kakaový základ doplňuje našlehaná smetana. Dokonalost je korunována kyselost v podobě oblíbené marmelády. Skvěle se hodí rybízová nebo višňová.

Počet porcí: 8, doba přípravy: 25 minut, náročnost: **

Foto: Akademie kvality

Ingredience:

6 vajec

100 g cukru moučka

3 lžíce kakaa holandského typu

250 ml smetany ke šlehání (33 %)

oblíbená marmeláda k podávání

špetka soli

Postup:

1. Žloutky oddělte od bílků a vyšlehejte je s polovinou cukru do hladké pěny.

2. Bílky s druhou polovinou cukru vyšlehejte v tuhý sníh.

3. Ke žloutkové směsi přimíchejte kakao a poté ušlehaný sníh.

4. Takto připravené těsto rozprostřete po plechu s pečicím papírem a dejte na 8 minut do trouby předehřáté na 180 stupňů.

5. Mezitím si ušlehejte smetanu na náplň.

6. Kakaový plát opatrně sundejte z plechu, na jeho spodní část naneste ušlehanou smetanu.

7. Opatrně zamotejte do rolády a podávejte s oblíbenou marmeládou.

TIP! Kvalitní vejce mohou být ta domácí, ale také třeba vejce od Schubert Partners a Vejce CZ.