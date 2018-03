V poslední době se s vejci dějí divy. Po aféře s fipronilem, který se v českých vejcích neprokázal, jsou dovozová vejce kontrolována před puštěním do prodeje. Slepičí vajíčka krátce zmizela z pultů a zdražila. Jsou nyní vejce kvalitnější? Časopis dTest otestoval 16 balení čerstvých slepičích vajec z maloobchodní sítě. Bakterie salmonely nebyly nalezeny. Spotřebitel ale může v jednom balení najít různě čerstvá vejce. Jak poznat čerstvost vajec?

Spotřebitelský časopis dTest nakoupil v maloobchodě 16 balení čerstvých vajec a nechal je zkontrolovat v laboratoři. Byla zjišťována čerstvost, přítomnost salmonely, obsah tuku, omega-3 mastných kyselin a cholesterolu. Odborníci také posuzovali znečištění, vnitřní vady, pachy a cizí látky.

„Do testu jsme vybírali vejce, která jsou na českém trhu nejdostupnější, tedy od slepic z klecového a halového chovu. Pro srovnání jsme přikoupili i dvoje vajíčka z biochovu a jedna s názvem Omega-3. Posuzovali jsme spotřebitelskou kvalitu vajec. Zhodnocení etického hlediska jsme ponechali na spotřebitelích. Ti mohou způsob chovu slepic snadno vyčíst z razítka na skořápce,“ říká Hana Hoffmannová, šéfredaktorka časopisu dTest.

Průměrný obyvatel České republiky ročně sní asi 250 vajec, přičemž největší spotřeba je na Velikonoce. Jaké jsou závěry testu? „Z našeho spotřebitelsko-výživového úhlu pohledu jsme žádné vážnější prohřešky neodhalili. Žádné z testovaných vajec nebylo kontaminováno bakterií salmonely,“ sdělila Hana Hoffmannová a dodává: „Mezi testovanými vejci jsou výraznější rozdíly jen v čerstvosti a v obsahu omega-3 mastných kyselin.“

Různé stáří vajec v jednom balení

Při testu vyšlo najevo, že v jednom balení se nacházejí i různě stará vejce. Zkouška čerstvosti spočívala ve zjišťování Haughových jednotek – na základě vztahu mezi výškou bílku a hmotností vejce. „Polovina balení vajec v našem testu neměla s čerstvostí žádné problémy a vysloužila si od nás velmi dobré hodnocení. Pouze dostatečnou známku si odnesla vejce Farma Kunín Čerstvá vejce z Kunína, Tesco Organic Čerstvá bio vejce A a Tesco Čerstvá vejce. U prvních jmenovaných bylo osm z deseti vajec pod hranicí přijatelnosti, u druhých to byly čtyři ze šesti, u třetích půlka,“ upřesňuje Hana Hoffmannová.

Hodnoty cholesterolu byly v pořádku.

Omega-3 mastné kyseliny

Množství potřebných omega-3 mastných kyselin ve vejcích se podobně jako barva žloutku odvíjí od složení potravy, kterou slepice dostávají. Jednoduchou úměrou lze říci, že čím více má omega-3 krmivo, tím více se jich dostane do žloutku. Taková vejce s vyšším podílem omega-3 snášejí slípky, které dostávaly lněná semínka, rybí olej, případně šrot a mořské řasy.

Nejlepších hodnot dosahovala vejce z klecového chovu, přítomnost omega-3 byla uvedena na obalu (Schubert partner Omega pro Čerstvá vejce). Tuk obsahoval 4 % omega-3 mastných kyselin, čímž vejce splnila údaje z obalu. Nejmenší podíl, se shodným množstvím 0,2 % omega-3, měly tři vzorky: Česká vejce, Schubert partner Fitness vejce a Podestýlková vejce.

Jak se vyznat ve kvalitě vajec?

Původ vajec

Časopis dTest radí sledovat údaje o původu nejen na obalech, ale také na skořápkách vajec. Vejce totiž mohlo „ujít” hodně dlouhou cestu. Slepice snášejí vejce na farmách, odkud míří do třídíren/balíren. Vejce se může balit poblíž, ale také až za hranicemi. Bližší informace o cestě najdete na vnější straně papírového obalu. Tam se dozvíte z jaké třídírny balení vajec pochází. Kód na skořápkách udává, kde bylo vejce sneseno a o jaký typ chovu se jednalo.

Vajíčka mohou pocházet z jiné země, než kde byla pak vytříděna a uložena do krabičky. Příkladem jsou třeba Schubert partner Bio čerstvá vejce z Polska, zabalené v České republice, což zjistila kontrola.



Jak poznat čerstvé vejce

Legislativa dovoluje označovat jako „čerstvá“ vejce třídy A, v podstatě všechna běžně prodávaná vejce. Jestliže jsou vajíčka na pultu do 9. dne po snášce, může být uvedeno „extra čerstvá“. Oficiálně je minimální doba trvanlivosti u vajec: 28 dní po snesení. Spotřebitelé je mohou kupovat do 21 dnů od snášky. Právní předpis ukládá výrobcům „skladovat je a přepravovat v suchu mimo přímý dosah slunce a v nekolísavé teplotě v rozmezí od 5 do 18 °C“.

Jestliže se budete držet tohoto návodu i po donesení domů, můžete vejce používat i po uplynutí oficiální minimální lhůty. Jak poznáte čerstvé vajíčko? Jednoduše tak, že při uvaření natvrdo nejde dobře oloupat.

Nebo si můžete provést jednoduchý test:

Do sklenice nalijte čistou vodu. Vložte do ní vejce a sledujte, co bude dělat. Jestliže zůstane u dna, je čerstvé. Může se i malinko zvedat, to je stále v pořádku. Pokud se ale blíží hladině, měli byste s ním udělat krátký proces. K jídlu určeno není.