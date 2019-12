Kapr byl většinou symbolem především vánoční tabule, dnes ho ale začínají vytěšňovat jiné rybí druhy, případně jiné pokrmy. Kapra je ale dobré si dávat i v průběhu roku. Jaký vliv má na naše zdraví?

Kapr obecný (Cyprinus carpio) je sladkovodní ryba. Přestože si myslíme, že domovinou je od nás, opak je pravdou. Jedná se o náš nepůvodní druh, (původní sazan pochází ze střední Asie). Vypadá to, že ho chovali už před 8 tisíci lety. V Evropě se rozšířil ve středověku a sazana dnes žije vzácně ve veletocích východní Evropy. Kapr, kterého známe, je jeho šlechtěná podoba.

Kapr pro zdraví

Zda je kapr zdravý nebo ne, se vedou diskuse. Jedná se o sladkovodní rybu, u které má navíc velký význam způsob chovu a také příprava pokrmu. Když upřednostníte lososa před kaprem a losos nebude z divoké přírody, případně odpovídajícího chovu, nemusí to být úplně výhra. Také je důležité, jakou část kapra jíte, jestli konzumujete kůži a podobně.

Co kapr obsahuje? Kromě polynenasycených n-3 mastných kyselin (dříve omega – 3 kyseliny) obsahuje i n-6 mastné kyseliny. Z vitamínů ukrývá hlavně vitamíny skupiny B a vitamín E. Z minerálních látek je to především draslík, fosfor, sodík, hořčík a zinek. Na 100 g kapra obecného s kůží připadá 125 kcal a patří mezi středně tučné ryby.

Jak má vypadat kapr

Nákup kapra není složitý. Pokud si kupujete živého, dávejte pozor na to, odkud kapr pochází. Třeba Třeboňský kapr je certifikovaný.

Kapr v kádi má být čilý a o dobré kondici ryby svědčí jasné oči. Ty by měl mít i zabitý kapr. Ryba nemá páchnout, může být cítit po bahně, což odkazuje na výlov přímo z rybníka. Po bahně nejsou cítit kapři, kteří jsou umístěni v sádkách s proudící vodou. Už vůbec nemá být kapr cítit po hnilobě nebo zatuchle.

Jak si připravit kapra v kuchyni

Způsobů, jak si připravit kapra, je hned několik. Byla by velká škoda zůstat jen u trojobalu – smažení. Pokud chcete dbát na linii, pak je ideální vaření (toto jemné maso je třeba vařit jen mírně), případně dušení. Různé varianty kapřího masa připravíte i pečením. Co už se méně ví, je fakt, že kapr chutná výborně i grilovaný (marinované kapří filety). Z kapra se také připravuje rybí polévka. Z usmažených kapřích řízků se dá vyrobit takzvaný pečenáč – naložením do kyselého láku.

Z typických pokrmů můžeme zmínit kapra na černo, což je tradiční recept porcí kapra zapečených se svařeným červeným vínem (s divokým kořením a skořicí), kořenovou zeleninou a sušeným ovocem. Další staročeský recept – kapr na modro – je vařený s kořenovou zeleninou a divokým kořením. Oblíbené jsou také kapří hranolky.

