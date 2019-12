Julie Jamesová nikdy nezklame, obzvlášť v kategorii romancí o párech, co se zprvu nemůžou ani vystát…

Sidney před časem podvedl snoubenec a je na muže všeobecně pořádně nabroušená. Takže když ji v kavárně začne sebevědomě balit hříšně hezký frajer, s gustem ho odpálkuje. Tím frajerem je Vaugh, který, jak Sidney zjistí až dodatečně, je bratrem snoubence její sestry. Čili nový skoropříbuzný, druhý svědek na chystané svatbě a osoba, se kterou bude muset trávit určitý čas. Trapné. Ale ničeho nelituje. Tihle sukničkáři, užívající si bez závazků, už jí prostě lezou krkem…

Vaugh je agent FBI, který pracuje v utajení, a umí lidi dobře odhadnout. Aby ho ale analyzovala nějaká bankéřka, to ještě nezažil. A ještě k tomu takhle přesně. Ta protivná rusovláska umí odsekávat jako státní zástupce u křížového výslechu.

Oba se neustále hašteří, a přitom se přitahují, a tak je jasné, že skončí v posteli – ale jen kvůli nezávaznému sexu. Sidney dokonce chce po Vaughovi, aby jí pomáhal eliminovat při jejích mnoha rande a hledání Toho Pravého zrna od plev. Pak už je ale jen kousek od toho, že z „odpočinkového sexu“ nenápadně a nevítaně začnou k tomu druhému cítit i něco víc…

Volná série Julie Jamesové mě baví – skloubí do sebe práci policie nebo FBI, advokáty (nebo vysoký byznys) a romantiku. Potkáváme tu hrdiny z předchozích dílů – Vaughovy kolegy nebo známé, to vše v prostředí luxusních restaurací autorčina domovského Chicaga. Příběhy o tom, jak úspěšné ženy se skvělou kariérou potkají nesnesitelné arogantní borce, a když se navzájem nezabijí, je z toho láska jako trám – ty by měly být od lékaře na předpis jako povzbuzující preparát…

Originál: It Happened one Wedding, 2014, překlad: Libuše Čižmárová, vydal: Oldag, 2018, 280 stran