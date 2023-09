Letní Letná je pokaždé jiná, pokaždé originál. A co pobaví diváky letos? V letošním roce jsme navštívili kanadský soubor Cirque Alphonse, který si vybral jako spojovací téma farmu.

Pokud někdo z oficiální anotace nepoznal, že to bude bláznivé, napoví mu notně ulítlé úbory artistů. Dá se říct, že představení Animal se nese ve velké nadsázce, čili je pěkně střelené…

Foto: Andy Phillipson

Soubor vám tu dokáže, že cvičit se dá i s kyblíky plnými pšenice. Obyčejná zahradní kolečka se tu stávají součástí výstupu. Uvidíte, že žonglovat se dá opravdu s ledasčím, třeba i s vidlemi. A co ten dědula ve svém minitraktůrku? Můžete hádat, jestli je jen komická figurka na odvedení pozornosti při přípravě dalšího čísla, nebo se sám nějakého zúčastní. A nemá to být onen slavný Old McDonald? Nebo je ta farma v Tyrolsku – jak napovídá jódlovací písnička.

Soubor rozšířil repertoár i o muziku – dva stálé muzikanty doprovázejí artisté hudbou i zpěvem. Nejsilnější člen, který na svých zádech s přehledem udrží dva chlapy, tu třeba obstojně hraje na trubku. Svižný hudební doprovod donutí diváky podupávat si do rytmu. Tajemný a lehce démonický tanec s ostrými srpy by bez skvěle vybrané muziky byl jen poloviční.

Opravdu tu najdete běžné farmářské propriety v nových situacích – hlavně přerostlé bandasky na mléko. Velký ohlas u diváků mělo i žonglování s obřími kravskými zvonci, jeden mohl mít klidně 10-15 kg. Slabší povahy tyhle infarktové situace nemusí zvládat, zvlášť když vidí tyhle zvony lítat někomu nad hlavou. Naštěstí se tu náročná čísla střídají s muzikou a odlehčenými scénkami, u kterých se sice pobavíte, ale stejně vám hlava nebere, jak to ty lidi dokáží. Ano, dáma v černém je opravdu, ale opravdu silná, i když na to nevypadá.

Nejvtipnější stejně byla scénka s vejci, kde chyba prokázala, že jsou opravdu čerstvá… Každý správný cirkus dřív míval v repertoáru zvířata, tady máme slepice – gumové, a krotí se tu divoká kráva – závěrečná akrobacie na rodeovém trenažéru je vskutku originální, vtipná a šílená. Příští rok přijdeme určitě zas…

Foto: Andy Phillipson

Produkce: Cirque Alfonse

Hrají:

Akrobaté: Antoine Carabinier Lépine, Julie Carabinier Lépine, Alain Carabinier

Jonathan Casaubon, Jean-Philippe Cuerrier, Geneviève Morin

Hudebníci: Josianne Laporte, David Simard, Guillaume Turcotte.

Režie: Alain Francoeur

Umělecké vedení: Julie et Antoine Carabinier-Lépine

Původní hudba a písně: David Simard

Scénografie: Nicolas Descoteaux

Světelný design: Nicolas Descoteaux

Kostýmy: Geneviève Beauchamps

Návrh akrobatických rekvizit: Sylvain Lafrénière



Technika:

Zvukový technik: Katie Sweeney

Světla: Jean-François Piché

www.cirquealfonse.com