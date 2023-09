Možná se potřebujete zastavit a odpovědět si na základní životní otázky. Kniha plná praktických technik vám v tom pomůže. Vyhrajte jeden ze tří výtisků Kdo jsem a co tady dělám?

Kniha Kdo jsem a co tady dělám od Rostislava Honuse je určena pro všechny zájemce o sebepoznání i pro psychology, kouče, lektory, terapeuty či sociální pracovníky, kteří potřebují se svými studenty, klienty či pacienty řešit podstatné životní otázky.

Mgr. Rostislav Honus působí v oblasti sociálních služeb jako metodik, supervizor, lektor a poradce pro oběti trestných činů.

ANOTACE

Čas od času je užitečné se na chvíli zastavit a odpovědět si na základní otázky, které souvisejí s naším bytím. S tím, jaký život žijeme. Udělat si inventuru a pořádek v tom, kde se právě nacházíme, co tady děláme, kam směřujeme, zda jsme spokojení a zda to takto chceme mít. Podívat se, jak odpovídáme na otázky, které nám klade život, a pátrat, jaký smysl nám to celé dává. Předkládaná kniha může být v tomto směru vaším osobním průvodcem. Nabídne vám praktické techniky, které pomáhají strukturovaně přemýšlet o důležitých otázkách vašeho jedinečného a neopakovatelného života. Seznámí vás také s praktickými myšlenkami existenciální filozofie a psychologie, jak jsou reprezentovány zejména přístupem Irvina D. Yaloma a Viktora E. Frankla.

Nakladatelství Portál, 136 str., 269 Kč

