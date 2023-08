Pokud jde o poutní místa, nemůžete vynechat Sacri Monti. “Svaté hory” jsou soubory kaplí a uměle vytvořené krajiny, obvykle někde vysoko na kopci, které v 16. až 18. století nechali vybudovat šlechtici s pomocí předních architektů a umělců své doby.

Chtěli tak přiblížit lidem život svatých tak nějak vizuálně. V kaplích jsou totiž výjevy podány pomocí kombinace fresek a soch (dřevěných nebo terakotových) tak věrně, jako by šlo o filmový záběr. Díváte se dovnitř skrz branku a nevíte, co sledovat dřív. Fresky doplňují sochy tak perfektně, že nevíte, kde končí jedno a začíná druhé, vše je promyšlené do posledního detailu.

Sacro Monte di Orta leží nedaleko Lago Maggiore, nad menším Lago d ´Orta. Na rozdíl od jiných kopců je zasvěcen svatému Františku z Assisi, čítá na 20 kaplí, které se podle posloupnosti příběhu stáčí do spirály. A protože je to umělecká krajina, v současné době tu umělci propojují staré s novým a před kaplemi jsou vystaveny moderní výtvarná díla, o jejichž interpretaci se lze jen dohadovat… Je dobré také zmínit, že soubor 9 Sacri Monti z Piemontu a Lombardie byl zapsán na seznam UNESCO v roce 2003, včetně di Orta. Není proto divu, že bez ohledu na počasí tu můžete potkat turisty z celého světa, ale i poutníky. My tu takhle potkali jeptišky z Keni. Chtěli si prohlédnout i kostel sv. Mikuláše, ale uklízečka zrovna myla podlahu a nikoho nepustila dovnitř, bez ohledu na to, jak dlouhou sem měl cestu…

Sacro Monte di Orta

Návštěvu poutního místa můžete lehce spojit s prohlídkou jednoho z nejpůvabnějších “příjezerních” městeček Orta San Guilio – je hned pod Sacro Monte a vede k němu dolů cesta. Má nádherné náměstíčko jako z pohlednice, uzounké uličky, zahradu schovanou za novou radnicí a fascinující vistárii, které leze starousedlíkům skrz balkon. Také je z městečka krásný výhled na ostrov Isola San Guilio s bazilikou z 12. století. Pokud ale nejste moc na kostely, nabízí ostrůvek už jen krátkou procházku kolem kláštera po obvodu ostrova, kde se díváte na dlažbu a domy okolo. Asi proto se tomu říká Cesta ticha nebo Meditační stezka – neruší vás nějaké zbytečné výhledy na moře ani krámky, maximálně jedna restaurace a jedny suvenýry…

Sacro Monte di Varallo, Pilátovo náměstí

Když už jste navštívili jeden Sacro Monte, můžete klidně zvládnout i druhý. Sacro Monte di Varallo je snad nejstarší a největší komplex kaplí, ostatní se prý chtěli vyrovnat hlavně jemu. Nachází se tu 45 kapliček a místností zasvěcených životu a smrti Ježíše Krista. Kopec se tyčí nad městem v 600 metrech jako orlí hnízdo, spojuje ho proto lanovka (na horní stanici je pro poutníky připravená knihobudka, překvapení…). Najdete tu baziliku, fontánu a vše podstatné od prvního zvěstování Panně Marii až po repliku Božího hrobu v Jeruzalémě. Tzv. Pilátovo náměstí obsahuje budovy s výjevy Ježíšova bičování, soudu a křížové cesty a musím připustit, že některé scény byly opravdu naturalistické, včetně výrazů tváří. Zvlášť když si uvědomíme, že pocházejí ze 17. století. Člověk tu má o čem přemýšlet…

