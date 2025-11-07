Soutěž o 3 výtisky knihy Pravda o spánku
Máte problémy se spánkem? Nechte si poradit od specialisty. V nové soutěži můžete vyhrát jeden ze tří výtisků knihy spánkového terapeuta Merijna van de Laara Pravda o spánku.
„Optimální dobu spánku obvykle přirovnávám k velikosti bot. Pokud chodíte v botách, které jsou příliš malé nebo příliš velké, uděláte si puchýře. Podobně platí, že doba strávená v posteli, která je příliš krátká nebo příliš dlouhá, může při denním fungování způsobovat další potíže. Proto je důležité zjistit, jaké je to pravé množství spánku pro vás osobně.“
Merijn van de Laar
Soutěž končí 21. listopadu 2025.
Ceny do soutěže věnovalo Nakladatelství JOTA.
ANOTACE
Zhruba třetinu života strávíme v posteli, pro miliony z nás ale nejde o čas, který bychom prospali. Snažíme se spát osm hodin denně, ale stres, všudypřítomná elektronická zařízení nebo káva vypitá ve čtyři odpoledne se postarají o to, že jen ležíme a nemůžeme usnout.
Jak nám vysvětlí spánkový terapeut Merijn van de Laar, který má s nespavostí sám bohaté zkušenosti, nejsme první ani poslední. Před stovkami tisíc let, kdy v noci byli pro člověka největší hrozbou šavlozubí tygři, bylo noční bdění klíčové pro přežití kmene. Výzkum ukazuje, že určité spánkové vzorce znamenaly pro naše předky dokonce evoluční výhodu. Můžeme se jimi nechat inspirovat, abychom i my spali zdravěji. Od pravěkých lidí se možná odlišujeme spoustou moderních vymožeností, když ale pochopíme, jak se vyvíjel náš mozek, dokážeme snáze nabrat kurz k lépe prospané noci.
Merijn van de Laar čerpá z poznatků moderní vědy o spánku, z archeologických výzkumů i ze studií přírodních národů, jejichž životní podmínky jsou podobné těm, jaké zažívali naši předkové. Jeho kniha Pravda o spánku nám odpoví na nejrůznější otázky a zároveň zbourá některé pevně zakořeněné mýty. Výsledkem je překvapivý a dobře srozumitelný návod k tomu, jak nově můžeme uvažovat o spánku – s ohledem na naši přirozenost.
V této knize najdete rady, jak dosáhnout kvalitního spánku pomocí přirozených způsobů, které téměř nic nestojí, ale jsou velmi účinné. Zjistíte například:
- jak omezit vlivy moderního života, které nás odřízly od našich instinktů
- jak se osvobodit od přehnaných požadavků na dokonalý spánek, jako je mýtus osmihodinového spánku
- jak zmírnit devastující účinky špatně prospané noci na náš organismus
- jak zmírnit dopad nočních můr
- jak skloubit užívání stimulantů s občerstvujícím spánkem
Nakladatelství JOTA, 303 str., původní název: How to Sleep Like a Caveman: Ancient Wisdom for a Better Night’s Rest, překladatel: Alena Švomová, 398 Kč
