Levná typová pergola ze stavebnice vs. dřevěná pergola na míru: rozdíl, který se projeví časem

19. 12. 2025 /

Pergola může na zahradě plnit různé role – od jednoduchého zastínění až po plnohodnotné venkovní posezení navázané na dům. Právě podle toho, jaký účel má pergola plnit, se zásadně liší i její konstrukční řešení. Rozdíl mezi levnou pergolou ze stavebnice a dřevěnou pergolou na míru proto není jen v ceně, ale především v tom, jak dlouho a jak spolehlivě bude sloužit.

tesarstvidrygin.cz OFF Levna typova pergola vs drevena pergola na miru rozdil ktery se projevi casem 1

Pergola jako zahradní doplněk nebo stavební konstrukce?

Pergola může na první pohled působit jako jednoduchý zahradní prvek. Několik sloupků, trámy a střecha – základní tvar je u většiny řešení podobný. Rozdíl mezi levnou variantou z obchodu a řešením, jako je dřevěná pergola na míru z masivního dřeva, se ale nepozná hned po montáži. Projeví se až časem, při zatížení větrem, sněhem a při dlouhodobém používání.

Právě proto je důležité vnímat pergolu nejen jako designový prvek, ale jako konstrukci, která má své technické limity a požadavky.

Levná pergola z hobby marketu: rychlé a dostupné řešení

Levné pergoly, běžně dostupné v hobby marketech, jsou navržené jako typové stavebnice. Jejich hlavním cílem je nízká cena, rychlá dostupnost a jednoduchá montáž. Jednotlivé díly jsou předpřipravené, konstrukce je univerzální a rozměry pevně dané. Taková pergola funguje spíše jako sezónní zastínění než jako trvalá plnohodnotná stavební konstrukce.

Omezení, se kterými je nutné počítat:

  • Subtilní profily: Hobby markety často používají hranoly o rozměrech např. 9×9 cm nebo 10×10 cm, které jsou na hraně statické únosnosti pro zatížení sněhem. Pro srovnání, poctivá tesařská práce využívá profily 12×12 cm, 14×14 cm a více, což představuje zásadní rozdíl v celkové tuhosti a stabilitě.
  • Materiál a vlhkost: Typové stavebnice bývají často z levnějšího, rychle sušeného smrkového dřeva, které bez odborných spojů a ochrany rychleji degraduje (praská a kroutí se).
  • Spoje: Stavebnice drží pohromadě většinou jen pomocí vrutů a plechových úhelníků. Vlivem přirozené práce dřeva a počasí se tyto spoje mohou časem uvolňovat, což vede k rozviklání a postupné ztrátě stability. Tesařská práce na míru naproti tomu využívá čepy, dlabání a tesařské spoje, které přenášejí váhu mnohem efektivněji.
  • Zastřešení: Levné konstrukce nejsou staticky dimenzovány na váhu skla nebo vysokou sněhovou pokrývku na plné střeše. Jsou primárně určeny jako opora pro popínavé rostliny nebo lehké plachty (proto se jedná o „sezónní zastínění“).
tesarstvidrygin.cz OFF Levna typova pergola vs drevena pergola na miru rozdil ktery se projevi casem 2 drevostavby 020

Pergola na míru z masivního dřeva: řešení bez kompromisů

Pergola na míru z masivního dřeva je od začátku navrhována jako plnohodnotná tesařská konstrukce. Každý prvek má svou přesně danou funkci a bezpečně přenáší zatížení dál do celé stavby. Konstrukce se vždy přizpůsobuje konkrétním podmínkám – velikosti prostoru, orientaci ke světovým stranám, návaznosti na dům i požadovanému způsobu využití.

Hlavní výhody masivní pergoly na míru:

  • vysoká stabilita a tuhost celé konstrukce,
  • možnost plného zastřešení (polykarbonát, bezpečnostní sklo, stínicí systémy),
  • dlouhá životnost při minimální údržbě,
  • vysoká odolnost vůči silnému větru a sněhu,
  • přesné přizpůsobení stavbě, terénu i zahradě,
  • možnost budoucího rozšíření nebo dodatečných úprav.

Konstrukce je důležitější než samotný vzhled

U pergol se často řeší především design. Z odborného pohledu je ale zásadní to, co není na první pohled vidět – průřezy hranolů, způsob spojování, kotvení a ochrana dřeva proti vlhkosti. Právě zde se nejvíce ukazuje rozdíl mezi typovou stavebnicí a poctivou tesařskou konstrukcí.

U pergol na míru garantujeme:

  • správné dimenzování všech nosných prvků,
  • statickou stabilitu i při extrémním počasí,
  • odborné řešení práce dřeva a dilatace,
  • systémovou ochranu materiálu pro dlouhou životnost.
tesarstvidrygin.cz OFF Levna typova pergola vs drevena pergola na miru rozdil ktery se projevi casem 3

Pergoly na míru od Tesařství DRYGIN

V Tesařství DRYGIN přistupujeme k výrobě pergol jako ke stavebním dílům, nikoliv jako k pouhému doplňku. Každý projekt řešíme individuálně – od návrhu systému přes výběr materiálu až po precizní montáž.

Zakládáme si zejména na:

  • použití masivního a kvalitního dřeva,
  • promyšleném konstrukčním řešení,
  • pevném a bezpečném kotvení do podkladu,
  • precizním tesařském provedení každého detailu.

Realizace provádíme především v Praze a Středočeském kraji, po domluvě však přijedeme za zakázkou kamkoliv v rámci celé ČR. Samozřejmostí je odborné poradenství a cenová kalkulace zdarma.

Investice do řešení na míru se vyplatí

Levná typová pergola ze stavebnice může splnit účel tam, kde jsou nízké nároky a omezený rozpočet. Pokud ale hledáte stabilní, bezpečné a dlouhodobé řešení, dává pergola na míru z masivního dřeva jednoznačně větší smysl. Rozdíl mezi těmito dvěma přístupy se projeví až v průběhu let. Proto se vyplatí svěřit realizaci tesařům, kteří k pergole přistupují jako ke stavbě – ne jako ke zboží z regálu.

Přečtěte si více o našich dřevostavbách na klíč

 

