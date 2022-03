Zima ještě asi neřekla poslední slovo, přeci jen se ale začíná svítat na lepší časy plné sluníčka. To už sem tam ukáže svoje paprsky a pohladí nás po těle. Jasná známka toho, že bychom měli začít přemýšlet o tom, jak si letošní léto na terase užijeme. Ještě ji nemáte kompletně vybavenou? A nechybí vám tam gril?

Foto. Pixabay

Grilovačku si můžete užít na malé i velké terase

Každý nemá u domu velkou zahradu, někdo se musí spokojit i s malou terasou nebo balkonem. To ale neznamená, že nemůže grilovat. Základem ale je správný výběr grilu. Víte, že na balkoně se s ohledem na bezpečnost nedoporučuje používat gril na dřevěné uhlí?

Nejdřív si pročtěte domovní řád

Grilování na balkoně bytového domu neupravuje žádný zákon, zcela logicky vás ale napadne, že to nemusí být úplně dobře.

Vlastník bytu se podle občanského zákoníku totiž musí vyhnout všemu, co může vést k vniknutí odpadu, prachu, kouře, pachu nebo hluku na pozemek jiného vlastníka v nepřiměřené míře. Když si tedy sem tam něco ogrilujete, žádný problém by to být neměl, samozřejmě ale záleží i na vašich vztazích se sousedy a taky na domovním řádu. Pokud je v něm grilování zakázané, nic s tím nenaděláte a musíte se s tím smířit.

Jak vybrat ten pravý gril pro váš balkon?

Balkon není nafukovací, jeho velikost vás limituje, přizpůsobte tomu i výběr grilu. Co si budeme povídat, k čemu by bylo, že si jídlo na balkoně ogrilujete, když už si ho tam nemůžete sníst? Prvním krokem by tak mělo být uzpůsobení balkonu tak, abyste na něm opravdu mohli grilovat se vším všudy. Co takhle vsadit na stohovatelný nábytek?

Foto: Pixabay

Teď přichází na řadu gril. Nejprve si změřte balkon, ať víte, jak velký gril si můžete dovolit a vyberte mu takové místo, na které se vždy snadno dostanete. A co dál?

Gril na balkon nesmí příliš obtěžovat sousedy kouřem , takže je fajn vybírat mezi elektrickým a plynový grilem. Gril na dřevěné uhlí není vhodný ani s ohledem na bezpečnost, přeci jen na balkoně určitě máte spoustu hořlavých věcí.

, takže je fajn vybírat mezi elektrickým a plynový grilem. Gril na dřevěné uhlí není vhodný ani s ohledem na bezpečnost, přeci jen na balkoně určitě máte spoustu hořlavých věcí. Elektrický gril potřebuje přívod elektrické energie a nesmí se používat při dešti. Jeho obsluha je snadná, připravíte na něm všechny možné grilované dobroty a můžete ho používat i doma. Stačí ho zapojit do zásuvky a pustit digestoř.

potřebuje přívod elektrické energie a nesmí se používat při dešti. Jeho obsluha je snadná, připravíte na něm všechny možné grilované dobroty a můžete ho používat i doma. Stačí ho zapojit do zásuvky a pustit digestoř. Plynový gril slibuje dokonalý gurmánský zážitek. I jeho obsluha je snadná, požadované teploty dosáhnete otočením knoflíků, se zapálením grilu zase pomůže zapalovač v podobě tlačítka. Vybírat můžete mezi plynovými grily s připojením na propanbutanovou láhev nebo plynovou kartuši.

slibuje dokonalý gurmánský zážitek. I jeho obsluha je snadná, požadované teploty dosáhnete otočením knoflíků, se zapálením grilu zase pomůže zapalovač v podobě tlačítka. Vybírat můžete mezi plynovými grily s připojením na propanbutanovou láhev nebo plynovou kartuši. Ke grilu si pořiďte i další příslušenství jako obracečky, kleště, potírací štětečky, čistící přípravky a kartáče na rošt.

jako obracečky, kleště, potírací štětečky, čistící přípravky a kartáče na rošt. Najděte místo, kde budete gril schovávat, když ho nepoužíváte. Grilu neprospívá déšť ani jiné nepříznivé počasí, stejně tak prach nebo vítr.

Náš tip: Rozhodli jste se pro plynový gril? Pak se vám při jeho výběru bude hodit i rada, jak vybrat počet hořáků. Na balkon bohatě stačí 1 nebo 2 hořáky. Co prozkoumat plynové grily Weber a jejich nabídku na terasu?

Při grilování myslete i na bezpečnost

Grilovačky bývají plné radosti nejen ze setkání s přáteli. Určitě si při nich dopřejete i nějaký ten drink, navíc se jich většinou účastní i děti. Přece je nenecháte doma a nepřipravíte je o ten báječný zážitek. Tím spíš je ale také třeba dbát na bezpečnost. A tím nemyslíme jen to, že gril budete používat dle doporučení výrobce, ale i to, že:

Gril postavíte na stabilní a nehořlavou podložku .

. V jeho blízkosti nebudou žádné hořlavé materiály .

. Nenecháte ho nikdy bez dozoru .

. Nebudete v něm pálit odpadky .

. Grilovat budete jen za příznivého počasí.

Grilu věnujete potřebnou péči, díky které můžete předejít nechtěnému náhodnému vzplanutí.