Zimní recepty mají ještě pár dnů, než je zcela vyměníme za ty jarní. Jednou z oblíbených jarních rostlin je medvědí česnek. Víme, proč recepty s touto bylinkou zařadit do stravování. Máme nejen několik receptů s medvědím česnekem, ale i informaci, proč se mu říká „medvědí“.

Medvědí česnek se stává čím dál populárnější. Jak získal své jméno: Oblíbený jarní životabudič prý za svůj přívlastek opravdu vděčí medvědům. Jednalo se o první bylinku, která se na jaře po jejich dlouhém zimním spánku objevovala. Za dobrotou byli ochotni dojít i desítky kilometrů. Jiné zdroje uvádí, že medvědí česnek pojmenovali Germáni, a to proto, že se domnívali, že jim dodá ukrutnou „medvědí“ sílu.

Pozor na záměnu s konvalinkou. Liší se vůní, květem a postavením listů. Foto: Pixabay

Bohatý na obsažené látky

Medvědí česnek je považován za přírodní antibiotikum. Je významným zdrojem vitamínu C a obsahuje také další vitamíny skupiny A, B1, B2. Najdete v něm glykosidy, hořčiny i slušnou zásobu železa. I to je jeden z důvodů, proč byste tuhle bylinku měli mít doma v období jarních chřipek a nachlazení.

Jak využít medvědí česnek v kuchyni?

Medvědí česnek roste po poměrně krátkou dobu, vyplatí se ho tedy uchovat, abyste si ho mohli užít co nejdéle. Na rozdíl od kuchyňského česneku se nevyužívají stroužky, ale zelené listy. Využívá se tak chuti i barvy. Nejčastěji se v receptech objevuje v podobě pesta. Uplatní se tak jako pesto k těstovinám, do salátů, polévek i jako příloha v podobě spařeného špenátu či s vařenými bramborami a máslem.

Využít ho můžete ale třeba i do jarní polévky.

Jarní polévka z medvědího česneku

300 g čerstvého medvědího česneku, 1–4 stroužky česneku, 150 g brambor, 2 lžíce másla, 70 g cibule, 500 ml vývaru (ideálně masový), 150 ml čerstvé smetany, 2 ks pečiva na krutonky, pepř, sůl

Cibuli a česnek očistíme a nakrájíme najemno, poté je v hrnci na másle osmažíme. Po chvíli přidáme nakrájené brambory a celou směs okořeníme solí a pepřem. Podlijeme vývarem a vaříme do změknutí asi půl hodiny. Následně si připravíme medvědí česnek. Oddělíme listy a stonky, které pokrájíme a přidáme do polévky. Listy rozmixujeme zvlášť na jemnou pastu. Jakmile jsou brambory uvařené, přidáme do polévky smetanu a rozmixujeme ponorným mixérem. Po chvilce přidáme také pastu z listů a vše ještě jednou promícháme tak, aby se ingredience úplně propojily. Takto připravenou polévku můžeme případně dochutit a na závěr přidat na kostičky nakrájené a orestované pečivo.

Kde najdete medvědí česnek

Za skvělým medvědím česnekem můžete do lesa, ale pozor, abyste naleziště úplně nezlikvidovali. Medvědí česnek a mnohé další dobroty v bio kvalitě – od zavařenin po maso seženete třeba na Horňácké farmě. Více informací o biopotravinách najdete na stránkách mysjmebio.cz. Biopotraviny můžete nakoupit přes e-shopy, přímo ve faremních obchodech i na farmářských trzích.

Nespleťte si medvědí česnek s konvalinkou

Pokud se vydáte do lesa, dejte pozor na záměnu medvědího česneku s jedovatou konvalinkou. První, podle čeho poznáte medvědí česnek, je nezaměnitelná česneková vůně. Na rozdíl od konvalinky listy medvědího česneku vyrůstají přímo ze země. Zatímco u konvalinek jsou listy dva a rostou naproti sobě, květ je pak vzhledu klasu a má svou typickou vůni. A když si nebudete jisti, můžete se vydat na ekofarmu, kde ho prodávají čerstvý a v bio kvalitě.