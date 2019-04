Tymián obecný je nejen poměrně běžně používaným kořením, ale také má své pevné místo v lidovém léčitelství.

Tymián obecný někdo zná i pod názvem mateřídouška obecná, latinsky Thymus vulgaris. Středomořská bylinka je známá už řadu století. Třeba staří Římané pěstovali tymián pro včely, což ale ani zdaleka nebyl jediný účel. Používal se při obětování, do kadidel v chrámech, ale také kulinárně do alkoholických nápojů, případně do sýrů. Tymiánů je řada druhů (uvádí se více než 350), liší se i vůní, může vonět třeba po citronu (tymián citronový). Mateřídouška je symbolem odvahy a dříve se využívala proti melancholii. Nízký polokeř dorůstá až 30 cm.

Malý keřík tymiánu tvoří i krásnou voňavou dekoraci. Foto: Styl života

Účinné látky v tymiánu

Mateřídouška je cennou zásobárnou vitamínů C a A, najdeme v ní i železo. Důležité je 1-2% éterického oleje, ve kterém převládá thymol, schopný velmi dobře likvidovat choroboplodné zárodky, dále carvacrol a cymen. Nechybí monoterpeny (linalool, sesquiterpen), třísloviny (kyselina rozmarýnová), triterpeny, flavonoidy. Z toho vyplývají antimikrobiální, antibakteriální, dezinfekční a antioxidační vlastnosti, které jsou pro nás tolik cenné.

Vliv tymiánu na zdraví

Z tymiánu se může připravovat čaj, koupele, dá se získávat olej. Antibakteriálních a antimikrobiálních vlastností se využívá při péči o dýchací cesty. Hodí se na kašel, bronchitidu, ale i na zánět horních cest dýchacích, blahodárně působí na průdušky při astmatu. Olej pomáhá proti bolesti v krku. Tymián se v tradiční medicíně používal jako dezinfekce na rány, k zastavování krvácení. Kromě toho se mu také říkalo: koření žen, především s ohledem na jeho schopnost mírnit menstruační křeče.

Bylinka v podobě oleje je vhodná také na zmírnění ekzémů, lupénky a další kožní nemoci. Uvádí se i schopnost tymiánu mírně působit na podporu trávení, u lehčích potíží v oblasti žaludku a střev.

Mateřídouška je považována za výborné přírodní diuretikum, což znamená, že zbavuje tělo zadržovaných tekutin v těle a vedle toho mírní infekce močových cest. Pomáhá také při revmatismu a dně. Čerstvá rostlinka může pomoci dezinfikovat ranku po poštípání hmyzem. Pro svou příjemnou vůni mateřídouška dobře působí na psychiku, zlepšuje náladu. Kdysi byla považována i za afrodiziakum.

Tymián v kuchyni

Tato bylinka se dá konzumovat, jak čerstvá, tak i sušená. Tymián je spolu s bazalkou a a rozmarýnem hlavní součástí provensálského koření. Spolu s bobkovým listem zase tvoří základ bouquet garni. Dobře se také hodí k šalvěji, oregánu, k jídlu s pikantní chutí. Chutná na vepřovém, jehněčím, ale i kachním a husím masu. Přidává se do másel, salátů, do nádivek.

Další využití tymiánu

Pro své vlastnosti je tymián součástí zubních past, různých kosmetických přípravků, ale i třeba parfémů.

Pěstování tymiánu a sběr

Tymián najdete podél cest, na loukách, všude tam, kde je sluníčko a teplo. Růst vám ale může i na zahrádce, i doma v květináči. Tymián není těžké pěstovat, je potřeba dbát, abyste ho hlavně nepřemokřili. Má rád slunečné a dobře propustné místo.

Na sběr tymiánu je důležité se vydat za sucha, okolo poledne. Rostlinka – celá nedřevnatá část se sbírá těsně před rozkvětem, ideálně v červnu a červenci. Tymián sušíme buď v tenké vrstvě, případně rostlinku svážeme a pověsíme do vzdušného místa ve stínu. Sušenou rostlinku byste měli spotřebovat do 6 měsíců.

Dejte si pozor

Je důležité vědět, že tymián by se neměl používat delší dobu ve velkých dávkách. Přípravky s tymiánovým olejem nejsou vhodné pro potírání nosů a oblasti okolo něj u kojenců a malých dětí. Tymián je v malém množství považován za bezpečný. Bylinka ale může zpomalit srážení krve, také není vhodná konzumovat dva týdny před operací. Opatrné by měly být i těhotné a kojící ženy a s kořením velmi šetřit. Nebezpečí může představovat nebezpečí pro estrogen, Dr. Axe varuje před konzumací při rakovině vaječníků, dělohy, endometrióze.

Zdroj:

Léčivé rostliny, Ottovo nakladatelství 2010

Gill Daviesová, Bylinky, Euromedia v edici Esence, 2017

https://draxe.com/thyme/