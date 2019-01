Aromatická kůra stálezelených tropických stromů skořicovníků je známá spíše jako skořice. Ajurvéda tento antioxidant využívá na trávení nebo při potížích s dýchací soustavou.

Skořicovník (Cinnamomum) je zdrojem kůry, která se vysušením a rozemletím mění ve skořici. Roste v tropické a subtropické Asii, dále v Austrálii, Tichomoří, Střední a Jižní Americe. Skořicovník patří mezi velmi staré rostliny. Už do 2000 let před naším letopočtem se dovážel do Egypta. Mezi nejznámější druhy patří skořice cejlonská (pravá), která by měla být kvalitnější, a skořice čínská. Skořice pravá má sladší a jemnější chuť a velmi voní. Čínská skořice je tmavší, silnější a vyniká pronikavou chutí.

Nutriční látky ve skořici

Ve skořici nechybí vitamíny jako vitamín A, beta-karoten, vitamín E, z minerálních látek to pak je hlavně vápník, draslík, hořčík a fosfor.

Skořice pro zdraví

Skořice se v tradičních medicínách využívá při potížích s nechutenstvím, průjmu, zácpě, zvracení. Právě indická medicína ajurvéda sladkou skořici podává nejen při potížích s trávením, ale i nachlazení. Lidové medicíny také toto koření doporučují pro pokles cholesterolu, snížení rizika vzniku rakoviny tlustého střeva nebo pro podporu činnosti mozku a na zlepšení paměti.

Skořice patří mezi prohřívací potraviny, proto je ideální po ní sáhnout v době nachlazení, případně obecně na podzim a v zimě. Tradiční léčitelství skořici doporučuje i jako prevenci plísní, parazitů, zánětů a bakterií.

Skořice patří mezi často zkoumané potraviny. Mezi prokázané fakty patří skutečnost, že voňavé dřívko je silným antioxidantem a přispívá ke snižování hladiny krevního cukru, je velmi vhodná hlavně u cukrovky 2. typu. Kromě toho bylo potvrzeno, že se podílí na poklesu vzniku kardiovaskulárních nemocí. Zároveň pomáhá při léčbě a hojení ran a popálenin.

Měli byste vědět

Přes všechny klady skořice, je důležité vědět, že obsahuje kumarin, který ve vysokých dávkách ředí krev, škodí játrům a nervovému systému. Určitě tedy skořice nepatří mezi rostliny, které je možné libovolně dávkovat a konzumovat ve velkém množství pravidelně. Množství kumarinu se týká především skořice čínské. Ve skořici pravé je kumarin obsažen ve stopovém množství.

Protože toto koření může způsobit překrvení pánevních orgánů a vyvolt děložní stahy, není skořice vhodná v těhotenství.

Skořice v kuchyni

Skořice má velmi bohaté využití. Od přípravy čaje, přes přípravu sladkých jídel, až po přísad do omáček, polévek a různých alkoholických nápojů.

Další využití skořice

Původně (ve starém Egyptě a Římě) se sladké dřívko používalo na balzamování, dále také jako vůně k oblečení nebo ložnímu prádlu. Ze skořice (listů, větviček i kůry) se získává skořicový olej, který charakterizuje ostrost, energetizující a posilující účinky. Je potřeba dávat pozor na případnou citlivost pokožky nebo alergii. Podle Jennie Hardingové posiluje ducha, podporuje kreativitu, zklidňuje mysl a stimuluje krevní oběh.

