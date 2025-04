Divadlo Pod Palmovkou nabízí divákům téměř povinnou četbu, ale ve zpracování, které ne každá profesorka snese. Klasický příběh o chudé květinářce, co kleje jako dlaždič, a sobeckému profesorovi fonetiky Higginsovi, tady divadlo převádí do steampunkového prostředí.

Foto: Divadlo Pod Palmovkou

Což prakticky znamená, že v pozadí létají vzducholodě, a místo služebnictva tu mají roboty. A další výraznou změnou je Lízin dialekt, kterým je tady jakási ostravština („je to kurevsky fajné“). První část je díky tomu ohromně vtipná. Tedy až do výstupu tatíky Doolittlea, popeláře, a jeho smlouvání o dceru. Tam, kde v muzikálu zpívá o „Kapičce štěstíčka“, tady nabízí takovou „etudu vychcanosti“, navíc s takovým dialektem, že to někdo o přestávce ohodnotil „připadám si jako na Žižkově po setmění“.

Druhá polovina nabídla víc různých prostředí (ačkoli dostihy bohužel chyběly) a jak už jsme u té technologické společnosti, scény se tu promítají na bílé stěny. Diváci si lámali hlavu, jestli problikávající zadní projektor jen blbne, nebo to má hlubší umělecký smysl. Dlouhý závěrečný dialog Lízy s Higginsem byl už kapku zdlouhavý a udusil rozjezd z výtečného plesu. Diváci se tak aspoň mohli dohadovat nad nejednoznačným závěrem, kdo tam vlastně vyhrál a jak se Líza rozhodla.

Foto: Divadlo Pod Palmovkou

Herecké obsazení bylo výtečné. Pavla Gajdošíková excelovala v hlavní roli, její proměna brala dech. Jan Teplý v roli Higginse byl právě tak na zabití, jak být měl. Teprve na nástěnce jsem si ověřila, že pana Doolittlea opravdu hrál Igor Bareš, byl k nepoznání. Skvěle vyseknuté byly obě dámy Marie Málková a Ivana Wojtylová jako Higginsova akurátní máti a jeho stejně akurátní hospodyně.

Ačkoli tohle představení není pro všechny, přesto v sále všichni byli. Třída studentů, kteří měli návštěvu evidentně povinnou, vypadala v pohodě. Osmiletým děckám došlo pitíčko a roboti tam na ně neměly tolik prostoru, a tak se nudily. Letité dámy s nordic hůlkami pod sedačkami se pohoršovaly nad przněním klasiky (asi četly jen nadpis a nic víc). Ale kdo chtěl vidět zas něco jiného, moderní verzi námětu, který obstojí i uprostřed steampunku, ten byl rozhodně spokojený.

Režie: Michal Lang

Premiéra: 7. března 2025 ve Velkém sále

Délka představení: 2 hodiny 30 minut, včetně přestávky

Hrají: Marie Málková (Paní Higginsová, matka Henryho Higginse), Jan Teplý (Profesor Henry Higgins), Hana Seidlová (Paní Eynsford-Hillová, matka), Lucie Michálková (Slečna Eynsford-Hillová, její dcera), Jaroslav Blažek (Freddy Eynsford-Hill, její syn), Petr Reif (Plukovník Pickering), Ivana Wojtylová (Paní Pearsová, hospodyně Henryho Higginse), Igor Bareš (Pan Alfred Doolittle, popelář), Pavla Gajdošíková (Líza Doolittlová, jeho dcera) a další