Pokud jde o improvizátorské divadelní umění, sotva se na prknech Malostranské besedy setkáme s většími „kouzelníky“ než s Nikolou Orozovičem a jeho doprovodem, zodpovědnými za pravidelně se opakující pořad 321 Jedem!, který ovšem potřebuje magického hosta, aby posílil jejich inspiraci. Ve druhém vydání tohoto roku se dostavil skutečný iluzionista, a dokonce si přivedl řadu kolegů.

321Jedem: host Aleš Hrdlička + KIM club Praha, fotograf Petr Kulich

V případě představení 10. února můžeme mluvit o zajetí kouzelníky, v němž se hosté Malostranské besedy ocitli. Před začátkem představení a i po jeho skončení vešli mezi stoly diváků mágové z KIM clubu Praha a bavili je svými drobnými kouzly. Nikola Orozovič uvedl své kolegy Janu a Martina a také Pavla, který u klavíru tentokrát vystřídal Václava Tobrmana. Hlavní hvězda večera vystoupala na scénu v podobě Aleše Hrdličky, mladého profesionálního kouzelníka a žongléra. Do světa magie se tento okouzlující mladík zamiloval už v mateřské škole a od té doby je své lásce věrný. Kolem desátého roku života připojil ke svému repertoáru i žonglování a své umění předvádí na turné po celém světě. Od čtrnácti let je členem francouzské charitativní organizace, která pomáhá svými vystoupeními v nemocnicích, dětských domovech i v zemích třetího světa. Absolvent Rotterdamské cirkusové univerzity se stal již v osmnácti letech Mistrem ČR v moderní magii. Patří k představitelům jedinečné formy nového cirkusu, kde magií a žonglováním vnáší do života diváků kouzlo fantazie. Mnoho kouzel si vymýšlí sám, využívá běžné předměty, které ho obklopují. Jako Novocirkusový performer baví široké publikum kombinací kouzlení a žonglování. V Malostranské besedě zcela okouzlil diváky svým milým projevem i žonglérským uměním. I v magii je improvizace někdy potřeba, takže se aktivně zapojil do programu 321 jedem! a stal se součástí scének o myši v ZOO, hrané v žánru pohádky, sci-fi a telenovely, slovní hříčky na téma vystrašený divák i improvizace o kouzelníkovi ve školce, aneb přeříznutí paní ředitelky.

Aleš Hrdlička je propagátorem myšlenky, že cirkus může existovat bez zvířat, protože i lidské tělo dokáže mnohé kousky. Jeho přáním je vystupovat co nejdéle, neboť kouzla a žonglování nepodléhají věku tolik, jako jiná odvětví umění a je v zájmu nás diváků, aby se mu to splnilo.

Díky za kouzelný kouzelnický večer!

Autor článku: Mgr. Jiří Kábrt