Kniha Terezy Hruškové Nekašli na sebe má podtitul Tvůj parťák na cestě s emocemi, když máte problémy se v sobě vyznat a my vám ji spolu s nakladatelstvím Portál nabízíme v soutěži. Vyhrajte jeden ze tří výtisků.

Autorka knihy Tereza Hrušková je psycholožka, lektorka a psychoterapeutka kognitivně-behaviorální terapie. Projekt KPsychologovi je jejím počinem. Pomáhá lidem na cestě za psychologem a psychoterapeutem. Kromě toho nabízí každý den tipy #nekaslinasebe a připomíná v nich důležitost setrvalé sebepéče. Učí o emocích i o emoční regulaci a destigmatizuje návštěvu psychologa, a to i výzkumně v rámci svého doktorského studia. Snaží se jednoduše a srozumitelně mluvit o tom, že duševní zdraví je stejně důležité jako to fyzické a že prožívat emoce je v pořádku.

Soutěž končí 8. května 2025.

Ceny do soutěže věnovalo nakladatelství Portál

ANOTACE

Už jste si někdy říkali, že na sebe tak trochu kašlete? Že sami sebe stavíte až na druhé, třetí nebo dokonce poslední místo? Možná v posledních týdnech, měsících nebo i letech zažíváte nejistotu a ztrácíte se sami v sobě. Emoce jsou jako na houpačce. Na internetu nacházíme spoustu skvělých rad a tipů, jak se z toho všeho nezbláznit, jak se o sebe starat a jak prožívat emoce. Jak je uvést do praxe? Co pro to máme udělat? Proč nám to nejde? Při hledání rad a tipů může postupně dojít k zahlcení. I přesto, že chceme něco udělat a změnit, tak nakonec nic (moc) neuděláme. Přijdou výčitky, pocity viny a demotivace. Znáte to taky?

Knížka Nekašli na sebe vám ukáže, jak se v sobě vyznat. Stane se vaším novým parťákem na cestě prožívání emocí a stará se o sebe. Nabídne a projde s námi jednoduché a zajímavé tipy a triky, jak se hodit do „pohody“ v dnešním hektickém světe plných nejistot, strachů a dalších nepříjemných emocí. Propojí teorii přímo s praxí a přinese konkrétní cvičení, jak se sebou a se svými emocemi pracovat.

Knížka nám neukáže, jak „zaplácnout“ aktuální pocity a problémy. Nenajdeme zde „10 kroků, jak na…“, ale na konkrétních situacích ze života každého z nás ukáže, jak pracovat s tím, co často stojí jako překážka na naší cestě za tím „být v pohodě“ a „mít se dobře“. Navede nás, jak se sebou můžeme pracovat tak, aby to bylo dlouhodobě udržitelné a funkční.

Nakladatel: Portál, 192 str., 349 Kč

