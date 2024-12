Také u vás doma na Vánoce nesmí chybět vánoční hvězda? Nádherná rostlina, která je oblíbená hlavně v červeném, případně bílém květu. Vánoční hvězdu si mohou pořídit i ti, co obvykle péči o rostliny nezvládají. Odborníci ze společnosti Stars for Europe (SfE) se podělili o tipy pro začínající pěstitele, aby vaše rostliny vypadaly krásně po dlouhou dobu.

Foto: Starsuniteurope

Chraňte vánoční hvězdu před chladem a průvanem

Kvalitní vánoční hvězda má husté, zdravé listy a malá poupata uprostřed jsou ještě zavřená. Při nákupu vybírejte rostliny uvnitř obchodu, ta zvenčí by vám mohla rostlina opadat. Rostliny je třeba při přepravě zabalit a co nejrychleji donést domů. Někdy je také vhodné umístit vánoční hvězdu po příchodu z obchodu na několik hodin do mírně chladnější místnosti, aby se aklimatizovala, než ji přenesete do teplého obývacího pokoje.

Důvodem větší péče je její původ. Odkud tato rostlina pochází? Její domovinou je Mexiko. Vánoční hvězda je tropická rostlina, kde roste v mírných teplotách po celý rok a dosahují velikosti metrových keřů. Z toho je zřejmé, že není vhodná do chladu a vlhka.

Aby zůstaly vánoční hvězdy zdravé, nesmí být vystaveny teplotám pod 12 °C ani průvanu. I na krátký pobyt v chladu nebo průvanu reagují ztrátou listů, často až po několika dnech. Umístěte rostlinu na teplé místo mimo dosah otevřených oken a dveří. Ideální teplota pro tyto krásné exotické rostliny je 15-22 °C.

Poskytněte vánoční hvězdě dostatek sluníčka

Vánoční hvězdy potřebují nejen teplo, ale i sluneční svit. Tma je pro tyto rostlinky přímo jedovatá. Proto odborníci nedoporučují kupovat vánoční hvězdy, které byly v obchodě umístěny v tmavém koutě. Doporučují umístit květiny na světlé místo také doma. Navzdory všeobecnému přesvědčení nepředstavuje místo na okně orientovaném na jih s přímým slunečním světlem ve středoevropských zeměpisných šířkách v zimě žádné ohrožení, protože záření je příliš slabé na to, aby rostlinám způsobilo nějaké škody.

Vánoční hvězdu chraňte před zdroji tepla

Foto: Starsuniteurope

Vánočním hvězdám vyhovuje teplo, ale ne horko. Mnohem lépe se jim daří při teplotách 18-20 °C než v přetopených místnostech. Proto byste rostliny neměli umisťovat do bezprostřední blízkosti teplého radiátoru, krbu nebo kamen. V místnostech s podlahovým vytápěním je rostlinám lépe na stole, skříni nebo polici než na podlaze. Čím vyšší teplota v místnosti je, tím více vody rostlina potřebuje.

Vánoční hvězdu zalévejte opatrně

Nadměrné zalévání je jednou z nejčastějších chyb při péči o vánoční hvězdy. Rostliny se lépe vyrovnávají s mírným suchem než s přílišnou vlhkostí, neměly by však zcela vyschnout. Před nákupem zkontrolujte vlhkost hlíny. Ideální stav je, pokud není ani suchá a prašná, ani příliš promočená. Odborníci doporučují počkat se zaléváním, dokud není hlína suchá do hloubky 2-3 cm nebo dokud se květináč po zvednutí nezdá lehký. Jak často bude vánoční hvězda potřebovat vodu závisí mimo jiné na okolní teplotě, vlhkosti a velikosti květináče. Malé rostliny v květináčích o průměru 6 cm potřebují kvůli malému objemu půdy vodu častěji než ty větší.

Vhodné je používat k zalévání měkkou vodu o pokojové teplotě, ideální je teplá dešťová voda. V oblastech s tvrdou vodou z vodovodu je vhodné vodu filtrovat. Vánoční hvězdu lze zalévat shora, zespodu nebo ponořením. Při ponoření se celá půda nasytí, díky čemuž ji zpravidla není třeba znovu zalévat tak brzy jako při ostatních způsobech zalévání. Důležité je přibližně 15 minut po zavlažování vypustit přebytečnou vodu z odkapávací misky nebo květináče, aby se zabránilo přelití.

Pokud se budete řídit těmito radami a pokud jste si při nákupu vybrali kvalitní vánoční hvězdu, nemělo by se nic pokazit.