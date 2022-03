Blíží se jaro a doba, kdy budeme přemýšlet nad záhony, třeba i těmi bylinkovými. Kniha Axela Gutjahra vám poradí s pěstováním, ošetřováním a používáním bylinek. Co všechno si v ní můžete přečíst?

Axel Gutjahr v knize Bylinky pro každého do útlé paperbackové knihy shrnul vše podstatné o zahradních a planých bylinkách, co byste mohli potřebovat. Ve své knize Axel Gutjahr postupuje pěkně popořadě. Nejdříve nabízí několik informací o tom, co jsou vlastně bylinky a jaká je historie bylinkaření. Zmiňuje se o významných osobnostech, jako byla abatyše Hildegarda z Bingenu, kdo byl Paracelsus, ale také třeba Sebastian Anton Kneipp.

Dozvíte se, co bylinky potřebují, jak určit pH půdy. Nechybí informace o osevu, které bylinky se hodí zasít vedle sebe a proč. Zjistíte třeba, že pažitka, zelí, karotka a rajčata dávají dohromady všeobecně prospěšné společenství. Autor také nabízí řadu zajímavých informací o tom, kde všude se dají které bylinky pěstovat a co je pro ně vhodné. Dostanete dokonce rady, jak vytvořit miniaturní jezírko pro bylinky milující vodu. Kniha také poradí s tím, jak bylinky sbírat a jak je dobře uchovávat.

Autor vás provede tím, jak si připravit bylinkové čaje.

Hlavní část knihy je věnována samotným bylinkám. Jsou jim věnovány dvě kapitoly: Oblíbené zahradní bylinky a Oblíbené plané bylinky. Jak můžete vidět z ukázky, nechybí označení rostliny, informace o jejím pěstování a sklizni, ale také jaké mají jednotlivé bylinky účinky na zdraví, jak je využívat a s čím se dají zaměnit.

V závěrečných kapitolách najdete několik receptů: ať už je to do kuchyně, do přírodní kosmetiky, a také z řad domácí medicíny. Od tinktur, přes masti, oleje, až po peelingy a koupele.

Axel Gutjahr pracoval ve Výmaru na referátu ochrany přírody a na zemědělském referátu. Kromě toho je autorem 60 odborných knih z oblasti zemědělství, zoologie, akvaristiky, botaniky, zahrádkářství a kulinářského umění.

Kniha Bylinky pro každého určitě potěší všechny, kteří o bylinkách doma žádnou knihu nemají. Pokročilí by určitě ocenili více informací o jednotlivých bylinkách. Kromě přehledu téměř stovky zahradních a planých bylinek obsahuje důležité základní informace, které můžete v této souvislosti potřebovat. U každé bylinky jsou sice fotografie, někdy je ale hůře viditelné, jak bylinku poznat.

Šikovná příručka může být stále při ruce.

Originál: Lieblingskräuter, 2021, nakladatel: Grada, 2022, překlad Petr Labuda, 128 str.