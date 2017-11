I další podzimní potravina – zelí je na našich stolech jako doma. Tedy mělo by být. Zelí je častou surovinou řady tradičních receptů a ani ze zdravotního hlediska není příliš důvodů, proč se mu vyhýbat, spíše naopak.

Zásobárna cenných látek

Zelí je zásobárnou vitamínů, především pro vysoký obsah vitaminů C, E, K (proto je nevhodné pro ty, které mají zvýšenou srážlivost krve – hrozí vznik trombózy), dále beta-karoten (neboli provitamín A) z minerálních látek nechybí draslík, vápník, fosfor, železo, hořčík, zinek a ze stopových prvků je to především síra. Mezi další cenné látky patří thiamin, kyselina listová, dostatek vlákniny. Speciálně červené zelí je kromě toho bohaté na antioxydanty anthokyany.

Zelí je snadno dostupné, prospěšné je syrové i kvašené. Ale pozor, pokud byste ho dlouhodobě konzumovali v nadměrném množství, mohlo by dojít k blokování vstřebávání železa a k následné chudokrevnosti.

Zelí prospívá zdraví

Zelí obsahuje látku zvanou S-metylmetionin, která se přisuzuje rychlejší hojení vředů a mírnění bolesti. Při těchto problémech se doporučuje po malých dávkách vypít denně litr syrové zelné šťávy. Úleva by se měla dostavit zhruba po 8 dnech. Díky obsahu vitamínů skupiny B prospívá nervové soustavě.

Kdy sáhnout po zelí (zelná šťáva) * při žaludečních vředech,

* choroby žlučníku a žlučníkových cest,

* záněty žaludku, dvanácterníku a střev,

* detoxikace jater a ledvin

* chudokrevnost (kvašené zelí),

* zácpa (kvašené zelí),

* cukrovka (kvašené zelí),

* detoxikace organismu (kvašené zelí)

Kysané je dobré a zdravé

Když zvolíte kvašené zelí, prospějete tím trávení, protože je šetrnější k organismu ohledně nadýmání a obsahuje více vitamínu C. Kromě toho se v kysaném zelí nacházejí mikroorganismy, které podporují zdraví prospěšné bakterie ve střevech. Tyto bakterie jsou zase významné pro využití vitamínů skupiny B, zažívání a vstřebávání živin. Kvašené zelí se také doporučuje jako prevence rakoviny jater, tlustého střeva, plic a prsu. Kysané zelí posiluje imunitní systém a pomáhá tvorbě červených krvinek, působí proti stárnutí. Kysané zelí je snadné na přípravu, směle do toho!