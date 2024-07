O důležité změně ve stavu ženy zvané menopauza se v posledních letech mluví více, ale stále je to méně, než by bylo třeba. Kniha kanadsko-americké gynekoložky Jen Gunterové Manifest menopauzy dodá řadu odpovědí.

Menopauza je normální životní fáze, týká se všech žen, přesto je poměrně neznámá. Je tak trochu tabu a také nepředvídatelná. S menopauzou je spojen hormonální chaos, který postupně narůstá po čtyřicítce každé ženy. Může být spojen s celou řadou projevů, ale nemusí tomu tak být. Podobně může, ale nemusí přivodit závažné zdravotní komplikace. Klimakterium, jak se tomuto období také říká, mění způsob života, ale je tak trochu na nás, ženách, jak se s tímto obdobím vypořádáme.

Gynekoložka Jen Gunterová, která se po světě proslavila svým titulem Bible vagíny ve své knize Manifest menopauzy (česky vydalo nakladatelství Jan Melvil, 2022) se snaží s podporou vědy a zkušeností z praxe vysvětluje, co tako změna znamená pro život ženy.

„Prohlašuji, že musíme přestat vnímat menopauzu jako nemoc, protože bychom jinak museli za nemoc považovat samotné ženství – a takovou zfušovanou hypotézu já odmítám. Rovněž hlásám, že není důležité, co si o menopauze myslí patriarchát. Muži nemají právo určovat hodnotu ženy v jakémkoliv věku.“ str. 12

Dozvíte se, jak a proč se jednotlivé procesy dějí a získáte větší povědomí o tom, jak toto období zvládnout bez strachu a pochyb. Autorka se podělila také o vlastní zkušenosti s menopauzou a postmenopauzou.

Kniha je rozdělena do čtyř velkých částí. V první autorka vysvětluje, že vlastní tělo musíme pochopit jako projev feminismu. V druhé části nás provádí tím, co očekávat, když se blíží menopauza. Ve třetí části se Jen Gunterová věnuje lékařským záležitostem, jako jsou hormony, diety a doplňky stravy. Ve čtvrté části radí, jak změny dostat pod kontrolu. Text je doplněn o obrázky, grafy a tabulky. Titulu nechybí ani závěrečná část, ve které autorka v krátkosti shrnuje celou knihu. Dále do knihy vložila doplňkové materiály a tabulky, reference a rejstřík.

Je plná odpovědí na dotazy, které ženy nejen v souvislosti s menopauzou napadají. Jak je to s tou antikoncepcí, proč se věnovat prevenci osteoporózy a proč se vyplatí budovat svalovou hmotu. Proč využít hormonální léčbu, ale také třeba proč potíže se spánkem nejsou jen typickými problémy v menopauze. Podobně je to i s přibíráním na váze, fungováním mozku a sexualitě. V knize najdete prakticky vše, co by vás zajímalo a báli jste se zeptat. Kniha je velmi bohatým průvodcem v oblasti klimakteria od historie, až po současnost.

Jen Gunterová mluví k ženám velmi naléhavě. Chce, aby si uvědomily, že něco co se v překladu jmenuje „konec menstruace“, není koncem života ženy. Už upozorňování na tento stav je pro ženy velmi ponižující, zatímco v případě mužů se podobné zacházení nevyužívá. Nabádá ženy, aby převzaly zodpovědnost za své ženství a užily si ho.

„Západní společnost menopauzu vnímá negativně, jako krutý vtip, nebo dokonce nemoc. Vychází to ze zvráceného přesvědčení, že jakmile žena přestane být schopna reprodukce, ztrácí hodnotu.“ str. 18

Jen Gunterová ve svém titulu vychází z lékařských procesů a léků v Americe. Pod čarou jsou v některých příkladech i vysvětlivky pro české pacientky.

Kniha je svými více než 400 stránkami poměrně obsáhlá, ale dobře se čte, autorka bývá i vtipná a píše srozumitelně. Text je také velmi dobře řešen graficky a na konci každé kapitoly je uvedeno krátké shrnutí podstatných informací. Manifest čtenářkám, nejlépe ještě před 40. rokem, nabízí lepší pochopení zvládnutí komplikovaného období a vůbec by nebylo na škodu, kdyby si knihu trochu prolistovali i muži.

Kanadsko-americká gynekoložka Jen Gunterová (* 1966) je odbornicí na léčbu chronické bolesti a vulvovaginálních poruch, má za sebou přes 30 let praxe. Je autorkou mezinárodního bestselleru Bible vagíny. Publikuje mimo jiné v New York Times a osvětu o ženském zdraví šíří i na sociálních sítích.

Nakladatel: Jan Melvil, originál: The Menopause Manifesto, překlad: Helena Mirovská, edice: Pod povrchem, 408 str.