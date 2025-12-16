Případ okradené alchymistky (Markéta Forró): Další zločiny a hříchy fantasy světa, který se zdá být podezřele blízko
S příjemným očekáváním se vracíme do fantasy světa, zaplněného vtipnými odkazy, názvy a hříčkami, který si z těch známých světů vzal to nejlepší i nejhorší. Vzdělaní barbaři z první knihy Případ mrtvého čaroděje jsou opět vmanévrovaní do vyšetřování, ke kterému nemají ani chuť, ani předpoklady…
Tenhle svět připomíná oblíbené feel-good knihy Travise Baldreeho, kde najdete hobity, skřety, čaroděje, cokoli – jako když pejsek s kočičkou vařili dort, od všeho něco. V tomhle případě zasazené do prostředí středověkého městečka (hodně připomínajícího jakýkoli český zapadákov), které má svou alchymistku se skleníkem plným vzácných rostlin. A do skleníku se někdo vloupal. Lup se sice nezdařil, ale ten, kdo si akci objednal, se plánu nevzdá. Alchymistka se svou partnerkou proto najmou barda Bela a jeho bratra léčitele Efa, kteří jednak coby barbaři budí hrůzu, a jednak jsou o dost chytřejší, než vypadají…
I když je tón vyprávění odlehčený a úsměvný, nesmíte zapomenout, že v Náchořečí není vše tak úplně veselé. Že tak jako v našem světě i v tomhle jsou majetkové rozdíly, kriminální živly soustředěné v hospodě U králíčka, že městská hlídka je útvar chvályhodný, ale tvoří ji jen lidé, náchylní k hříchu stejně jako kdokoli jiný…
Báječná fantasy detektivka, kterých je celkově opravdu málo, potěší a pobaví. O to víc, když je z tak povědomé krajiny…
Vydal: Gnóm, 2025, 286 stran