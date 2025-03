V malé zapadlé obci jménem Mizerná Lhota kdesi uprostřed lesů dojde k vraždě nově příchozího cizince. Případu se ujímá místní učenec. Klasická zápletka by mohla sedět na bratra Cadfaela nebo apatykáře Melchiora, až na to, že tady byl tím cizincem čaroděj a celé je to takové lehce fantasy…

Svět Mizerné Lhoty připomíná Středozem, nebo taky trochu Legendy a Latéčka. Jen místo orkyně, co se stala baristkou, je tu barbar, co se stal léčitelem. Prostě magický svět, kde je možné cokoli, dokonce i vybočit ze zajetých stereotypů.

Autorka si vůbec se stereotypy ráda pohrává a je znát, že ji to baví. Stejně jako je zábavný celý tenhle mix klasické fantasy a klasické detektivky. Uzavřený okruh podezřelých (lidí, hobitů, ježibab atp.) a všichni mají co skrývat, i když asi dost jiné věci, než na co jsou čtenáři detektivek zvyklí. A zmatený barbar-léčitel chodí po vesnici, vyslýchá a snaží se vymyslet metodiku vyšetřování, aby se z těch lží nezbláznil…

Anotace byla správně mlhavá, a tak čtenář netušil, co čekat. Možná jsem ale čekala, že příběh bude větší legrace, že třeba sklouzne do parodie, aby byl něčím zajímavější. To se však nestalo. Jen se začalo ukazovat, že základní emoce, jako je strach, smutek, láska (zatrpklost a nuda) jsou univerzální napříč časem i alternativními světy. A i v těch světech platí, že své sousedy moc dobře neznáme, a že podezřívat všechny okolo je dost deprimující.

Zkrátka a dobře nakonec tu máme opravdickou detektivku, kde jsou všichni aspoň chvilku podezřelí, a vyšetřovatele, který lituje, že se do toho vůbec kdy pouštěl… Kdo nikdy nečetl detektivku, aspoň k ní takhle přičuchne…

Vydal: Gnóm, 2025

Edice: Pemmikan

244 stran