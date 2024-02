Regály knihkupectví zaplavily tituly na téma „otevřeme si vlastní cukrárnu / hotýlek / antikvariát“. Pohoda, pomalu získávaná pospolitost místní komunity, přátelství, láska…

Autor počítačových her tohle všechno vtipně přesadil do klasického prostředí fantasy světa, kde si připadáte jako v Dračím doupěti. Orkyně Viv se totiž rozhodla pověsit meč na hřebík – a to doslova – a otevřít si kavárnu ve velkém kosmopolitním městě, kde o kávě zatím nikdo ani neslyšel…

Takže očekávejte to, co obvykle hrdinky takových příběhů zažívají – rekonstrukci starého domu, najímání zaměstnanců, starosti se sestavováním jídelníčku… To vše okořeněné tím prostým faktem, že Viv coby smrtelně nebezpečná orkyně musí přesvědčit sousedy, že jim neusekne hlavu, že káva se opravdu dá pít, a oni zas musí překonat své předsudky – vůči ní i vůči novému nápoji. Svět tady je plný nejrůznějších bytostí a magie, ale co se místní čáry hrabou na výrobu té nejlepší kávy – to je teprve kouzlo!

Knížka se řadí do stále oblíbenější kategorie „feel-good“ fantasy, kde nenajdete žádné drama, intriky ani bitvy. Přiznávám, že jsem nějakou zápletku stále očekávala, nějaké menší drama vykukovalo za rohem, ale pochopitelně se tady vše vyřešilo rychle jak mávnutím kouzelného proutku. Musíte prostě akceptovat, že tady vše dobře dopadne už z principu. Že nejnapínavější z celé knihy bude přidání nové položky v rubrice Dezerty. Že se budete široce usmívat a dostanete neodolatelnou chuť navštívit svou oblíbenou kavárnu…

Originál: Legends & Lattes, 2022, překlad: Jitka Čupová, vydal: Laser books, 2023, 328 stran