Pokud plánujete cestu do zahraničí autem, je důležité mít v pořádku nejen doklady, technický stav vozu a palivo, ale také pojištění. V tomto článku vám vysvětlíme, proč je dobré mít povinné ručení, případně havarijní pojištění při cestě do zahraničí, a proč při výběru autopojištění využít srovnávače pojištění.

Foto: Julita z Pixabay

Povinné ručení – co to je a proč ho potřebujete

Povinné ručení je základní druh pojištění, který kryje škody, které způsobíte jiným osobám nebo jejich majetku při provozu vozidla. Povinné ručení je povinné pro každého majitele vozidla v České republice i v jiných státech Evropské unie. Pokud byste neměli povinné ručení, hrozily by vám pokuty až do výše 40 tisíc korun, a to i za cestu do zahraničí.

Povinné ručení platí ve všech státech Evropské unie a ve státech, které jsou součástí tzv. zelené karty. Zelená karta je mezinárodní doklad o uzavření povinného ručení, který se vyžaduje v některých zemích mimo EU. Pokud plánujete cestu do takových zemí, musíte si u své pojišťovny vyžádat zelenou kartu a mít ji u sebe při cestě.

Povinné ručení má ale i svá omezení. Neplatí například na škody na vašem vozidle nebo na vašem majetku. Pokud chcete být lépe chráněni, můžete si sjednat havarijní pojištění.

Havarijní pojištění – co to je a proč ho potřebujete

Havarijní pojištění je dobrovolný druh pojištění, který kryje škody na vašem vozidle nebo na vašem majetku při dopravní nehodě nebo jiných událostech, jako je krádež, vandalismus, živelní pohroma nebo srážka se zvěří. Havarijní pojištění je vhodné pro ty, kteří chtějí mít klidnou mysl a ochranu své investice do vozidla.

Havarijní pojištění platí i v zahraničí, pokud máte sjednanou tzv. evropskou havarijní asistenci. Tato služba vám zajistí pomoc při nehodě nebo poruše vozidla v zahraničí, například odtah, opravu, ubytování nebo náhradní vozidlo. Pokud nemáte evropskou havarijní asistenci, musíte si sami hradit tyto náklady.

Srovnávače pojištění – co to je a proč je využít

Srovnávače pojištění jsou online nástroje, které vám umožňují porovnat nabídky různých pojišťoven a vybrat si tu nejvýhodnější pro vás. Srovnávače pojištění vám ušetří čas i peníze, protože nemusíte obcházet jednotlivé pojišťovny a vyjednávat s nimi podmínky. Stačí zadat základní údaje o vašem vozidle a o vašich požadavcích na pojištění, a srovnávač vám vygeneruje nabídky, které můžete porovnat a objednat online.

Srovnávače pojištění jsou užitečné i při cestě do zahraničí, protože vám pomohou zjistit, jaké jsou minimální limity povinného ručení v dané zemi, a zda potřebujete zelenou kartu nebo evropskou havarijní asistenci. Srovnávače pojištění také sledují aktuální akce a slevy, které vám mohou ušetřit ještě více peněz. Z mojí zkušenosti mohu doporučit srovnání povinného a havarijního pojištění na Našetřeno.cz, který má v nabídce všechny dobré pojišťovny.

Závěrem

Cestovat do zahraničí autem je skvělý způsob, jak poznat nová místa a kultury. Aby vám ale cesta přinesla jen radost a ne starosti, je dobré mít v pořádku pojištění. Povinné ručení vás ochrání před škodami na jiných osobách nebo jejich majetku, havarijní pojištění vás ochrání před škodami na vašem vozidle nebo vašem majetku, a evropská havarijní asistence vám zajistí pomoc při nehodě nebo poruše vozidla v zahraničí. A pokud chcete najít nejlepší nabídku pojištění pro vás, využijte srovnávače pojištění, které vám usnadní výběr a objednání online. Takže neváhejte a pojďte na cestu!