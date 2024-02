Nová hudební hra od Miroslava Hanuše o králi rokenrolu? Tak to bude určitě sranda! No, skoro určitě…Na hru o Mikym Volkovi, „králi rokenrolu“ především v 60. letech, jsem si musela udělat přípravu. Tedy aspoň přečíst si článek na wiki, protože pamětník rozhodně nejsem. A už jen z toho článku bylo jasné, že Miky moc komedii nezažil. Jak chtějí tuhle hru vlastně pojmout?

Foto: Jerry Háša

O téhle novince v repertoáru se ví tak málo, že netušíte, co čekat – a to je vlastně nejlepší. Nebude tu tak nouze o překvapení. Jediné, co nepřekvapí, je životní dráha hudebníka a rebela. Muzikanta, který největší vrchol zažil v 60. letech a pak už se jen marně snažil na něj navázat. Zdrcující kritiky, problémy s režimem i závislostmi. Jediné, co stálo za to, smysl života, byla pro něj právě muzika…

Miroslav Hanuš napsal scénář, vzal režii a obsadil se i do důležité role. Ale namísto praštěné komedie ve stylu Proč muži neposlouchají… je tady víc ve stylu démonického hajzlíka v Kabaretu Winton. Hanušova bezejmenná role provází Mikyho na jeho cestě – a i když vám při skvělých hudebních číslech cuká v noze a rozlévá se úsměv po tváři, jejich slovní přestřelky vše zase zmrazí.

Role Mikyho Volka byla Janu Krafkovi ušita na tělo, a je v ní perfektní. Může v ní zúročit své muzikantské schopnosti, což diváci oceňují. Teprve až zpětně jsem zjistila, že tuhle hru resuscitovali z kladenského divadla, kde slavila úspěch. Teď může ohromit i Prahu a nutno říct, že bez Krafky by to nebylo ono.

Foto: Jerry Háša

Živá kapela v zadní části scény dodávala drajv všem číslům. Anežka Rusevová, Eva Leimbergerová a Lucie Pernetová představovaly to, co správný rokenrolový muzikant potřebuje ze všeho nejvíc: fanynky, vokály, strážné anděly…

Opravdu jsem si myslela, že jdu na komedii. Ale skutečnost byla daleko lepší. Nevím, jak se to podařilo, ale tohle je pocta jednomu ztroskotanci, alkoholikovi a slabochovi, která nic nelakuje na růžovo. Přesto z toho Miky Volek vychází jako hrdina, který zvedl diváky ze sedaček…

Premiéra 19. ledna 2024, Studio DVA divadlo.

Délka představení: 2 hod. včetně přestávky

Miki Volek: Jan Krafka

Mikuláš: Miroslav Hanuš

Anděl, alt: Anežka Rusevová

Anděl, mezzosoprán: Eva Leimbergerová

Anděl, soprán: Lucie Pernetová

Cestující: Lenka Šedivá, Kristýna Vozná, Matěj Vít, Daniel Šantavý, Nikolay Olhovoy

Kapela

Klávesy: Jiří Janouch / Pavel Skála

Kytara: Petr Eichler ml. / Pavel Lipták / Viktor Levitus

Baskytara: Jan Timiopulos / Ondřej Šrámek

Bicí: Petr Eichler / Lukáš Mandlík

Tenor sax: Boryš VI. Secký / Jakub Doležal

Trumpeta: Karel Mužátko / Ondřej Nechvátal

Autor a režie: Miroslav Hanuš

Aranžmá a hudební nastudování: Milan Potoček

Choreografie: Jana Hanušová

Dramaturgie: Kristýna Čepková

Scéna: Anna Forstová, Nikola Tempír

Kostýmy: Eva Bellefeuille

Výroba projekce: Aleš Kubovič