Stojíte před rozhodnutím. Kovová rovnátka nebo průhledné alignery? Obě metody narovnají zuby.

Foto: Pexels

Některé zdroje však tvrdí, že snímací rovnátka stojí víc. Jiné zase, že ceny fixních rovnátek vychází podobně. Kde je pravda?

Podívejme se na čísla bez příkras. Porovnáme počáteční investici, průběžné náklady i skryté poplatky. Na konci budete vědět, co vás skutečně čeká.

Dilema moderní ortodoncie

Fixní rovnátka fungují už desítky let. Kovové hranaté věcičky na zubech. Každý měsíc dotáhnutí. Bolest pár dní. Pak se to opakuje.

Snímací rovnátka přišla později. Průhledné, téměř neviditelné. Sundáte je na jídlo, na čištění zubů. Vypadá to jednoduše.

Ale cena? Ta jednoduchá není. Ortodontista vám řekne základní částku. Ale celková cena ortodontické léčby zahrnuje víc než jen rovnátka. Vyšetření, rentgeny, otisky, plánování léčby. Měsíční kontroly. Retenční fáze po skončení hlavní léčby je v ortodoncii rovněž nesmírně důležitá.

Mnoho lidí srovnává jen cenu rovnátek. Chyba. Rozhoduje celkový účet za dva roky léčby.

Počáteční investice – kdo vítězí na startu

Kovová fixní rovnátka začínají na 30 000 korunách. To je základ. Jednoduché kovové zámečky, standardní drátky. Nic extra.

Keramická rovnátka stojí 40 000 až 60 000 korun. Zámečky mají barvu zubů. Míň viditelné, ale křehčí.

Lingvální rovnátka dosahují částky 100 000 až 120 000 korun. Lepí se zezadu na zuby. Jsou neviditelné, ale také mírně nepohodlné.

Snímací rovnátka mohou být poměrně levná, nejlevnější varianty pořídíte klidně v rozmezí 1000-10 000 Kč.

Komplexnější, neviditelná snímací rovnátka Invisalign nebo jiné značky ale stojí 100 000 i více korun.

3D skenování u snímacích rovnátek přidá 3 000 až 5 000 korun. Digitální plánování dalších 5 000 korun. Počáteční náklady rychle narůstají.

Pojišťovna pomáhá hradit ortodontickou péči do 22 let, v případě těžkých vad chrupu i v pozdějším věku. Tady si můžete přečíst, jak to s úhradou rovnátek je.

Průběžné náklady během léčby

Fixní rovnátka vyžadují měsíční kontroly. Každá návštěva stojí 1 500 až 2 500 korun. Ortodontista dotáhne drátky, vymění gumičky.

Za dva roky léčby zaplatíte 30 000 až 50 000 korun jen na kontroly. Plus náklady na rovnátka samotná.

Snímací rovnátka mají jiný systém. Kontroly probíhají každých 6-8 týdnů. Stojí 1 000 až 2 000 korun. Celkem za léčbu zaplatíte 15 000 až 25 000 korun.

Ale pozor na výměnu alignerů. Ztratíte nebo poškodíte jeden kus? Nový stojí 2 000 až 4 000 korun.

Speciální hygiena přidá náklady. Fixní rovnátka potřebují mezizubní kartáčky, speciální ústní vody. Měsíčně 500 až 800 korun.

Snímací rovnátka vyžadují čistící tablety, speciální kartáčky na alignery. Měsíčně 300 až 500 korun.

Délka léčby a její dopad na rozpočet

Fixní rovnátka pracují rychleji u složitých případů. Průměrná délka léčby je 24 měsíců. Těžké případy 36 měsíců. Ortodontista má plnou kontrolu nad pohybem zubů.

Snímací rovnátka zvládnou jednoduché případy za 12-18 měsíců. Složité případy ale potrvají 24-30 měsíců. Někdy i déle.

Disciplína pacienta ovlivňuje délku léčby. Fixní rovnátka máte na zubech pořád. Nemůžete je sundat, i kdybyste chtěli.

U snímacích rovnátek záleží na vás. Nosíte je méně než 22 hodin denně? Léčba se prodlužuje. A prodražuje.

Rychlejší léčba znamená nižší celkové náklady. I když fixní rovnátka vyžadují častější kontroly, kratší doba léčby často vynahradí rozdíl.

Skryté náklady a nepříjemná překvapení

Fixní rovnátka přináší nečekané výdaje. Zlomený zámeček stojí 800 až 1 200 korun. Urgentní návštěva kvůli bolavému drátku 1 500 korun.

Výměna hlavního drátku přidá 2 000 korun. Power chains pro zavírání mezer dalších 1 500 korun.

Snímací rovnátka mají své pasti. Ztracený aligner stojí 3 000 až 5 000 korun. Poškozený aligner 2 000 korun.

Retenční fáze stojí u obou variant podobně. Fixní retainer 8 000 až 12 000 korun. Snímací retainer 5 000 až 8 000 korun. Ale pozor – snímací retainer se snáz ztratí nebo poškodí. Nový stojí stejně jako původní.

Foto: Pexels

Financování a možnosti úspor

Splátkové programy nabízí většina ordinací. Fixní rovnátka často rozložíte na 12-24 měsíců. Snímací rovnátka na 6-18 měsíců.

Úrok bývá 0-15 % ročně. Záleží na ordinaci a délce splátek.

Pojistné příspěvky končí ve 22 letech, případně musí být odůvodněny těžší vadou chrupu. Dospělí bez větších vad si platí vše sami. Žádné příspěvky, žádné slevy.

Rodinné balíčky vám u některých ortodontistů ušetří peníze. Dva sourozenci současně? Sleva 10-20 %. Tři děti? Až 30 % slevy.

Daňový odpočet činí 15-23 % z celkové částky. U dospělých významná úspora.

Sezónní akce přináší slevy 5-15 %. Nejčastěji na podzim a na začátku roku.

Dlouhodobá návratnost investice

Správně provedená ortodoncie vydrží celý život. Ale jen při dodržování retenční fáze. Bez retainerů se zuby vrátí zpět. Fixní retainer vydrží 10-15 let. Snímací retainer 3-5 let. Pak výměna za plnou cenu.

Zdravotní přínosy převyšují náklady. Rovné zuby se lépe čistí. Méně kazů, méně paradentózy. Úspora na zubařích. A také estetická hodnota se těžko vyčísluje. Sebevědomí, lepší první dojem, kariérní příležitosti.

Opravné zákroky bývají vzácné. Při kvalitní práci ortodontisty se problémy nevracejí. Investice je to na celý život.

Konečný verdikt o cenách

Fixní rovnátka vyhrávají u složitých případů. Rychlejší léčba, nižší celkové náklady. Počáteční investice je menší.

Snímací rovnátka jsou výhodnější u jednoduchých případů. Kratší doba léčby, méně kontrol. Komfort během léčby.

Věk rozhoduje o výběru. Děti a mladiství – fixní rovnátka s pojistným příspěvkem. Dospělí – snímací rovnátka kvůli estetice.

Rozpočet pod 60 000 korun? Volte fixní kovová rovnátka. Rozpočet nad 80 000 korun? I neviditelná snímací rovnátka jsou možnost.

Životní styl má svou váhu. Veřejné vystupování, fotografování, důležité pozice – snímací rovnátka stojí za příplatek. Investice do ortodoncie se vyplatí vždycky. Rovné zuby, zdravá čelist, krásný úsměv i sebevědomí na celý život.

Líbilo se? Dejte o článku vědět ostatním: