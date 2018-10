Mrkev patří mezi naši tradiční zeleninu. Skvěle chutná v nejrůznějších podobách a má bohaté kulinární využití. Fakt, že se jedná o velmi zdravou potravinu, už je jen takový malý bonus.

Mrkev se pěstuje v různých barvách, jako je oranžová, fialová, bílá, žlutá a červená.

Nutriční údaje mrkve

Je ceněná hlavně pro karotenoidy, které patří k nejvýznamnějším přírodním antioxidantům. Tato kořenová zelenina je bohatá na vitamin A, beta karoten, dále na vitamíny B, C, K. Nechybí ani železo, vápník, draslík, fosfor, měď, mangan a sodík. Kromě spousty vlákniny v mrkvi najdeme i kyselinu pantothenovou, kyselinu listovou.

Aby mrkev řádně prospěla organismu, je dobré ji doplnit tukem. Pokud se upravuje, nemělo by vaření být příliš dlouhé.

Prospěšnost mrkve pro zdraví

Pravidelná konzumace prospívá očím, ovšem nepomůže s dioptriemi ale třeba se šeroslepostí. Díky vitamínu A pečuje o sítnici. Kromě toho, že mrkev podporuje regeneraci organismu, napomáhá prostřednictvím obsažené vlákniny trávení, snižuje hladinu cholesterolu v krvi a chrání kardiovaskulární systém. Tato kořenová zelenina také působí jako prevence proti rakovině.

Zásobárna antioxidantů jako je vitamín C prospívá pleti. Nejenže působí na elasticitu pokožky, čímž mírní příznaky stárnutí. Konzumace mrkvové šťávy by měla pomáhat likvidaci jizev a pigmentových skvrn.

Jak jistě víte, mrkev obsahuje beta-karoten. Ten se v těle přeměňuje na provitamin A. Pomáhá při regeneraci kožní tkáně a poskytuje ochranu před slunečním zářením. V létě může pití mrkvové štávy fungovat jako přírodní opalovací krém. Pro tento účel se doporučuje mrkev tepelně zpracovat, pak se betakaroten lépe vstřebává.

Nákup mrkve a skladování

Zdravá mrkev není napadena škůdci nebo hnilobou, není svraštělá nebo popraskaná. Skladuje se pokud možno v dobře větraném sklepu s vysokou vlhkostí bez natě, aby kořen nevyčerpávala. V chladu a suchu vydrží několik dnů. Pokud se mírně scvrkne, pomůže, když ji namočíte do studené vody.

Mrkev se dá sklízet až s příchodem silnějších mrazíků. Pokud máte doma vlastní vypěstovanou mrkev, můžete ji uchovávat třeba v písku nebo zpracovat. Usušit, případně zamrazit.

Mrkev v kuchyni

Co se slupkou? Když mrkev dobře vydrhnete, můžete ji nechat. Slupka má mírně hořkou chuť. Bez ní je sladčí. Když ji chcete péct, klidně slupku nechte na zelenině.

Mrkev můžeme konzumovat celou, odšťavnit ji, připravit si z ní mrkvový salát, třeba v kombinaci s jablkem a při tom trochu zavzpomínat na dětství. Mrkev je výborná spolu s další kořenovou zeleninou pečená třeba ke králíkovi nebo vepřovému masu. K vepřovému masu se také dusí. Mrkev také bývá přísadou do vývaru nebo se přidává do řady polévek. Mrkev se hodí do asijských jídel, oblíbený je také mrkvový koláč.

Jak milujete mrkev vy?

Zdroj

https://www.nutridatabaze.cz/potraviny/?id=62